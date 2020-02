Une histoire d’amour pour toute une vie, c’est l’équipe idéale du ‘one club man’

Ils disent que l’amour qu’un homme ressent pour son partenaire n’est comparable qu’à celui qu’il ressent pour son équipe de football. Aujourd’hui, dans le football des transferts millionnaires, il est de plus en plus difficile de rencontrer des joueurs qui n’ont habillé une chemise que dans leur carrière sportive.

Le jour de la Saint-Valentin, nous nous souvenons ceux qui ont promis un amour éternel à leurs équipes de football: a fait ses débuts, a grandi et est devenu des légendes dans le même club. Bien qu’il s’agisse d’une espèce en voie de disparition, le cas récent de Xabi Prieto Cela nous fait penser que la relation entre l’amour et le football n’est pas seulement une affaire d’amateurs.

Les onze les plus fidèles

À partir du objectif, Luis Miguel Arconada, un mythe de la Royal Society et de l’équipe nationale espagnole. Il a consacré toute sa vie sportive à l’équipe basque, le capitaine étant son âge d’or. Comme substitut, Lev Yashin, considéré par beaucoup comme le meilleur gardien de but de l’histoire. Il a joué de 1947 à 1971 dans le Dynamo de Moscou.

Dans la défense répertorié Carles Puyol, éternel capitaine de Barcelone, légende de notre équipe et l’un des joueurs qui a le plus sacrifié sur un terrain de football, Carragher, Le centre mythique de Liverpool, Manolo Sanchís, membre de «La Quinta del Buitre» et une légende de Madrid, et le grand Paolo Maldini, champion de tout dans un Milan qui a marqué une époque. Ils partagent tous le même dénominateur commun: ils l’ont tous donné à leurs équipes respectives. En tant que remplaçants en défense, nous pouvons trouver Gary Neville et Franco Baresi ou Chendo, entre autres.

Dans le milieu de terrain un Sandro Mazzola qui a consacré toute sa carrière à l’Inter Milan, remportant deux champions et quatre championnats de ligue. Aussi le sportif Fran, le plus grand talent jamais sorti de la carrière du Deportivo et l’une des caractéristiques de «SuperDepor». Enfin, un autre football espagnol mythique, Julen Guerrero, joueur exquis de l’Athletic Bilbao.

Ils pourraient également être Xabi Prietorécemment retraité Javier Clemente, Paul Scholes ou Ricardo Bochini.

Dans la en avant, trois hommes qui ont tout fait dans leurs clubs. Ryan Giggs, Légende de Manchester United et l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la Premier League, Le Tissier, 17 saisons habillent avec succès les couleurs de Southampton et Francesco Totti, un des cas récents. Le joueur rom est sans aucun doute l’un des meilleurs de l’histoire de la Serie A.