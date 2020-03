Une liste de sports devrait se poursuivre malgré l’épidémie de coronavirus

Si vous passez généralement vos soirées à regarder des sports, vous devrez faire d’autres plans dans les semaines à venir, car les ligues sportives du monde entier reportent les événements afin de freiner la propagation du coronavirus.

La NBA, la LNH, la MLB, la MLS, l’ATP et les conférences universitaires ont suspendu leurs saisons, reporté ou annulé des événements dans un proche avenir. Bien que la situation continue de changer d’heure en heure et que nous puissions voir d’autres organisations se joindre à cette liste, il y a encore quelques événements sportifs majeurs qui devraient continuer avec des plans modifiés.

NASCAR a annoncé jeudi qu’il organiserait encore les prochaines courses programmées à Atlanta et Homestead, mais que les spectateurs seraient interdits. Des courses des Truck Series et Xfinity Series sont prévues le samedi 14 mars à Atlanta, et les Folds of Honor QuikTrip 500 de la Cup Series auront toujours lieu dimanche après-midi.

le Tour de la PGA prévoit également d’organiser des événements sans spectateurs dans les prochaines semaines. Le Tour a annoncé jeudi – lors de la première manche du championnat des joueurs – qu’aucun fan ne serait autorisé sur le parcours à partir de vendredi (car une foule énorme de fans regardait le match du premier tour). Le Corales Puntacana Resort & Club Championship en République dominicaine (26-29 mars) a été reporté en raison de problèmes de voyage causés par le coronavirus, mais le Valspar Championship, le WGC-Match Play et le Valero Texas Open se dérouleront sans fans, à partir de jeudi.

UFC aurait encore organisé un événement samedi au Brésil dans une arène vide, selon Combate. L’événement, Fight Night 171, sera diffusé sur ESPN +. L’UFC a des événements majeurs prévus pour les trois prochains week-ends, avec Tyron Woodley et Leon Edwards en tête d’affiche d’une carte Fight Night à Londres le 21 mars, et Francis Ngannou et Jairzinho Rozenstruik en tête d’affiche Fight Night à Columbus, Ohio, le 28 mars. Le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a déjà interdit les grands rassemblements intérieurs dans l’État, ce qui signifie que l’événement devra être organisé dans une arène vide, déplacé ou reporté.

le Tournoi NCAA. jeudi après-midi, n’a pas été annulé ou reporté – mais cela semble certainement être une question de temps avant qu’il ne soit. Toutes les conférences sur le pouvoir ont annulé leurs tournois d’ici jeudi, et deux programmes de sang bleu, Kansas et Duke, sont parmi ceux qui ont suspendu tous les voyages sportifs et liés à l’athlétisme.

.