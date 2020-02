Une nouvelle saison de «The Clone Wars» est un petit miracle pour les complètes de «Star Wars»

Dans les derniers instants de “Sacrifice”, la finale de la saison 6 de Star Wars: The Clone Wars, Yoda se réveille d’une vision inquiétante projetée par Dark Sidious – le dernier test que le diminutif Jedi doit passer pour se qualifier pour le futur statut de fantôme de Force. Les prêtresses mystiques qui ont administré ses épreuves le félicitent d’avoir résisté à la tentation et lui accordent la permission de commencer l’entraînement pour continuer à narguer Luke longtemps après être entré pour toujours dormir. «Comme nous, vous apprendrez à maintenir votre conscience après la mort», entonne une prêtresse.

The Clone Wars, qui est revenu d’une mise à pied de six ans pour commencer à diffuser sa septième et dernière saison sur Disney + vendredi, a deux fois survécu à ses propres disparitions. La série animée – à ne pas confondre avec le film du même nom qui a légèrement précédé sa sortie ou Star Wars: Clone Wars, la microsérie animée désormais non canonique développée et dirigée par Genndy Tartakovsky – a été créée en octobre 2008 et diffusée pour cinq saisons sur Cartoon Network. Quelques mois après que le créateur de The Clone Wars, George Lucas, a vendu son empire Star Wars à Disney fin 2012, Lucasfilm a annoncé que la série allait “se terminer”, ce qui semblait finir.

Le Clone Wars a reçu un sursis à exécution lors d’une sixième saison, composée de 13 épisodes déjà en production lorsque Lucasfilm a débranché la fiche, diffusée un an plus tard sur la chaîne de télévision allemande Super RTL. Les nouveaux épisodes, collectivement étiquetés «Les missions perdues», sont ensuite venus sur Netflix, avec les cinq premières saisons. Malgré de ferventes campagnes de fans pour étendre la série au-delà de la saison 6, plusieurs intrigues et arcs de personnages prévus ont été laissés dans les limbes jusqu’à l’été 2018. Peu avant le 10e anniversaire de la première de la série, le réalisateur superviseur Dave Filoni a révélé que The Clone Wars serait ressuscité sur le service de streaming de Disney, servant de lien vivant entre les époques Lucas et Disney de Star Wars. Vendredi, le premier des 12 nouveaux épisodes est apparu. Recommencé, The Clone Wars a.

Première série Star Wars à apparaître sur Disney +, The Mandalorian a été conçue pour être la pièce maîtresse du lancement du service de streaming. Bien que la série était remplie d’œufs de Pâques pour les érudits de Star Wars, elle ne demandait pas un diplôme avancé en histoire de Lucasfilm, ce qui la rendait plus accessible que certains matériaux Star Wars en dehors de la saga Skywalker. La combinaison du Mandalorien d’un récit largement indépendant; plusieurs étoiles reconnaissables; un ton, une apparence et un son distinctifs et élégants; et l’irrésistible Baby Yoda a fait de la première série télévisée en direct de la franchise un succès de premier plan.

La nouvelle saison de The Clone Wars sera probablement plus une lettre d’amour aux fans de longue date qu’un nouveau mât destiné à élargir la portée de Star Wars; c’est la fin d’une série, pas le début d’une. Pour les fans qui ont suivi The Clone Wars depuis le début ou ont rattrapé sa bibliothèque de 121 épisodes alors qu’elle n’était pas diffusée, la nouvelle saison promet de combler les lacunes dans l’histoire de personnages emblématiques comme Ahsoka Tano et Darth Maul et de résoudre des relations et des histoires que Filoni espère depuis longtemps achever. Mais en raison de la place de la série dans le calendrier de sortie de Star Wars et la chronologie fictive, l’arc final de Filoni devrait également plaire aux fans occasionnels qui arrivent dans le froid. Non seulement The Clone Wars est le seul contenu Star Wars à l’écran à venir avant le retour de Baby Yoda en octobre, mais son dernier acte pourrait nous donner un deuxième regard encore plus émouvant sur les événements climatiques de Revenge of the Sith, y compris Order 66 et La descente d’Anakin vers le côté obscur – tout en éclairant une partie de l’histoire trouble qui a préparé le terrain pour The Mandalorian, que Filoni aide à écrire, à produire et à diriger.

Situé entre l’attaque des clones et la vengeance des Sith, The Clone Wars se concentre sur les exploits d’Anakin, d’Obi-Wan et d’Anakin’s Padawan Ahsoka, ainsi que sur un large éventail de soldats de clones, Jedi, Sith et divers autres combattants, profiteurs et victimes impliqués dans le conflit galactique qui a inauguré l’Empire. Bien que la série dans son ensemble soit à juste titre saluée, la qualité de The Clone Wars a varié considérablement d’une semaine à l’autre. Ses premières saisons de 22 épisodes contenaient une bonne quantité de remplissage; plus de quelques épisodes ont suivi Jedi envoyé pour déjouer un complot séparatiste ou une attaque sur une planète dont l’importance pour l’effort de guerre n’était pas toujours claire.

Certains épisodes ont été diffusés par ordre chronologique, et bon nombre des mini-arcs de deux à quatre épisodes qui constituaient les éléments constitutifs de chaque saison n’étaient pas liés les uns aux autres. (De plus, Jar Jar apparaissait de temps en temps.) Parce que les préquelles rendaient clair le résultat de la guerre des clones – et parce que le conflit était orchestré par Palpatine, dont l’intrigue a sapé toutes les victoires remportées par les Jedi – les batailles étaient généralement moins convaincantes que le travail du personnage, les ruminations sur la morale et les explorations du savoir.

À son meilleur, cependant, The Clone Wars a capturé ce que George Lucas devait avoir imaginé être les préquelles avant que ses scripts ne les bousillent: une grande tragédie levée d’amour, d’espoir et d’héroïsme. Le complot de Palpatine est plus impressionnant lorsque nous le voyons se dérouler sur des dizaines de fronts alors qu’il travaille à proximité des Jedi sans méfiance, et le temps et la profondeur du développement du personnage qu’une série télévisée permet rendent la chute d’Anakin plus dévastatrice. Dans ses interactions avec Obi-Wan et Ahsoka, nous avons un aperçu du bien en lui qui est beaucoup plus affectant que ses fluctuations rapides entre l’arrogance, la rage pétulante et la possession de chiot-chien de Padmé dans les préquelles. La romance croisée d’Obi-Wan avec la duchesse Satine de Mandalore et la désillusion progressive d’Ahsoka avec la guerre et les Jedi – qui culmine dans son rejet de l’Ordre dans le finale de la saison 5 – parallèlement au mariage secret d’Anakin avec Padmé et sa propre défiance du Conseil, approfondir les liens entre les trois.

La série excelle également à poser des questions pointues sur le but de la guerre, le rôle des Jedi et les droits des clones. “Je me souviens d’une époque où les Jedi n’étaient pas des généraux, mais des soldats de la paix”, explique Satine dans “Voyage of Temptation” de la saison 2. «Nous nous battons pour la paix», répond Anakin, que le pacifiste Satine ridiculise à juste titre comme une «contradiction amusante».

Certains Jedi ne peuvent pas tolérer la tension entre les poursuites contradictoires de l’Ordre. Dans l’épisode de la saison 4 “Carnage de Krell”, le général Jedi Pong Krell se rend compte que la guerre sera perdue et se retourne contre ses propres troupes pour gagner la faveur des Sith. «Je ne suis plus assez naïf pour être un Jedi», explique-t-il. Dans «Sabotage» de la saison 5, Mace Windu confie à Ahsoka: «Tous les Jedi ne sont pas d’accord avec cette guerre. … Il y a parmi nous de nombreux idéalistes politiques. » Ahsoka, consterné par l’idée qu’un Jedi aurait pu être derrière un meurtre, demande: “Mais un traître?” Mace répond: “J’ai bien peur que l’un finisse par devenir l’autre.” Plus tard, ils apprennent que le Padawan de Luminara Unduli, Barriss Offee, est devenu terroriste, bombardant le temple Jedi pour protester contre l’implication de l’Ordre dans la guerre. «Mon attaque contre le Temple était une attaque contre ce que les Jedi sont devenus», dit-elle au tribunal de la République qui entend ses aveux. “Une armée qui se bat pour le côté obscur, tombée de la lumière qui nous était si chère.” Nous pouvons condamner ses méthodes, mais nous ne pouvons pas contester qu’elle voit la situation beaucoup plus clairement que le Conseil.

Dans les préquelles, la plupart des clones sont de la chair à canon et ils sont largement interchangeables. The Clone Wars les distingue par des surnoms, des coiffures, des tatouages ​​et des désirs individuels. “Nous ne sommes pas des droïdes”, proteste le capitaine Rex, clone dans la saison 4. “Nous ne sommes pas programmés.” Pourtant, ils n’ont pas plus de choix sur leur sort dans la vie qu’un droïde lié par un boulon de retenue. «Ce sont les Jedi qui gardent mes frères en esclavage», explique Slick, un sergent qui se rebelle et tente de déserter dans l’épisode de la saison 1 «Hidden Enemy». «Nous faisons votre appel d’offres. Nous servons à votre guise. Je voulais juste quelque chose de plus. “

La guerre des clones n’est pas une montre facile: quoi qu’il arrive, les choses deviendront plus laides. À la fin de la guerre des clones, l’étoile de la mort n’explose pas, les bons ne gagnent pas et les méchants ne se rachètent pas. Au fil de la série et de l’aggravation de la guerre, les personnages tendent vers l’angoisse existentielle. Lorsque Mace Windu se lamente: «Cette guerre devient de moins en moins populaire chaque jour qu’elle persiste», il ne parle pas seulement de la cote d’approbation du public; la guerre devient de moins en moins populaire parmi les participants. “Quel est l’intérêt de tout cela? Je veux dire, pourquoi? ” Rex demande à son subordonné, Fives. “Je ne sais pas, monsieur”, dit Fives. “Je pense que personne ne le sait.”

Bien qu’il ne parle pas à son public, The Clone Wars s’adresse à un public plus jeune que The Mandalorian, et il contient juste assez de légèreté pour alléger la morosité. Bien que ses mini-arcs ne se prêtent pas à des saisons fluides, la gamme de personnages, de décors et de tons de la série est l’un de ses points forts. Au milieu des missions diplomatiques et des combats fréquents, The Clone Wars pourrait approfondir la nature de la Force, comme il l’a fait lors d’un intermède de trois épisodes dans le royaume mystérieux de Mortis dans la saison 3 et de la quête de vision de Yoda dans la saison 6. Il pourrait a également mis en lumière les traditions et les rituels que les films ne dépeignaient pas, y compris un arc en deux épisodes sur les cristaux Kyber et l’assemblage du sabre laser dans la saison 5.

The Clone Wars a fourni une longue liste de personnages chéris au canon, mis en évidence non seulement par des habitués bien-aimés comme Rex et Ahsoka – une figure fictive formatrice pour de nombreux jeunes téléspectateurs qui ont été sevrés de la série après avoir découvert Star Wars à travers les préquelles – mais des voyous récurrents tels que l’assassin du côté obscur Asajj Ventress, le chasseur de primes Cad Bane et le mercenaire opportuniste Hondo Ohnaka. Et ses scènes indélébiles résistent à l’un des moments les plus poignants de la préquelle: une Satine mourante déclarant son amour pour Obi-Wan; Ahsoka s’éloignant d’Anakin et de l’Ordre; un Fives désemparé essayant et échouant d’avertir Anakin que les clones sont un danger pour les Jedi.

Au début de la saison 7, de grandes questions sur le retour de The Clone Wars restent. Quelle proportion de la dernière saison reflétera le matériel sorti sous forme inachevée après la quasi-annulation précédente de la série? Ahsoka et Maul réapparaissent dans Rebels, qui se déroule des décennies plus tard, mais qu’ont-ils fait après leurs apparentes sorties de The Clone Wars dans la saison 5? Combien verrons-nous du siège de Mandalore, référencé par le Moff Gideon brandissant le Darksaber dans la finale de la première saison de The Mandalorian? Comment Rex et ses camarades clones Wolffe et Gregor, qui vivent pour se battre dans Rebels, retirent-ils les puces inhibitrices qui font que les clones exécutent l’Ordre 66? Et compte tenu de ce qu’ils ont appris dans la saison 6 sur le comte Dooku commandant l’armée des clones, pourquoi Yoda et le Conseil ne sont-ils pas mieux préparés à empêcher le génocide des Jedi?

Ces questions et d’autres trouveront une réponse au cours des derniers mois de The Clone Wars. Compte tenu des obstacles que la série a dû franchir pour revenir à la vie, toute friandise que ses fans reçoivent est un cadeau. “Pour la fin, nous arrivons maintenant”, a déclaré Yoda dans “Sacrifice”. Heureusement pour les fans de The Clone Wars, l’avenir de la franchise est toujours en mouvement: The Master a parlé une saison trop tôt.

