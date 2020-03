Une nuit avec Allen Iverson

Allen Iverson est en retard. Pas de façon obscène tardive – pas le genre de retard où vous vous demandez s’il va se montrer, qui est un type classique de retard Iverson souvent sans vergogne – mais le genre de retard où une connaissance qui est autour de lui depuis des années hausse les épaules: «Il est à l’heure d’Iverson. “

Puis, apparemment sorti de nulle part, une voix familière emplit les couloirs du Wells Fargo Center – et le voilà. Allen Iverson a maintenant 44 ans et est un peu plus épais au milieu, mais il semble autrement comme il l’a toujours fait, à l’exception importante que sa coupe actuelle n’est pas aussi baggy qu’auparavant. Il porte une veste bleue avec des manches et une capuche grises, un T-shirt blanc impeccable, un jean, des Questions noires avec des pointes grises et beaucoup de bijoux très chers autour du cou, dont certains seront volés dans son hôtel de Center City deux jours plus tard, bien que le voleur finira par le rendre et se rendre. Iverson porte également un chapeau de Yankees. N’importe qui d’autre serait excommunié de Philly pour un blasphème aussi flagrant. Avec Iverson, personne ne clignote même. C’est ainsi qu’il est toujours aimé de ces parties.

Ce soir-là, fin janvier, Iverson est l’une des principales attractions d’une nuit qui en regorge. Avant que les Sixers n’accueillent les Lakers à la télévision nationale, Iverson est réservé sur ESPN The Jump, qui sera diffusé en direct depuis le court pendant les échauffements d’avant-match. Le jeu se double également d’une célébration du Nouvel An chinois, avec des médias chinois, des fans et une célébrité notable (qui me sera décrite de manière indépendante à plusieurs reprises par plusieurs personnes différentes, y compris son gestionnaire des relations publiques, comme «Rihanna chinoise») tous désireux de rencontrer Iverson dans le cadre de sa longue liste de tâches.

«Je pouvais regarder et dire si un gars le faisait simplement parce que ses coéquipiers et son équipe d’entraîneurs lui botteraient le cul s’il montrait de la peur. Et je pouvais voir si un enculé n’avait pas peur. ” -Allen Iverson

Iverson vit à Charlotte ces jours-ci, mais fait une poignée d’apparitions contractuellement obligatoires par an pour les Sixers comme… comme quoi? Le favori des fans? Ambassadeur? Célébrité? Aucun de ces descripteurs n’est individuellement suffisant, mais ils sont tous vrais. Cela fait 10 ans qu’Iverson a joué pour la dernière fois dans la NBA, concluant sa carrière au Temple de la renommée avec la même franchise qui l’a rédigé – un départ à la retraite qui a abouti à ce que les Sixers lui offrent un bateau de pêche personnalisé avec un moteur hors-bord pour des raisons qui ne sont pas encore claires pour moi, mais il reste aussi populaire parmi les habitants d’aujourd’hui qu’il y a dix ans. (Imaginez si, oh, je ne sais pas, Jimmy Rollins portait un chapeau des Yankees pour un match des Phillies. Et puis demandez-vous si Rollins arriverait à mi-chemin de la sortie la plus proche avant que le nouveau Phillie Phanatic muté ne le claque en punition.) Il y a un attachement et une affection profonds et durables entre Iverson et la ville qui peuvent être difficiles à expliquer ou à apprécier pleinement à moins que vous soyez d’ici. La seule exigence pour qu’il soit comblé d’amour est la même que jamais: il n’a qu’à se montrer.

C’est parfois un problème. Lors d’une procédure de divorce en 2013, l’ex-femme d’Iverson, Tawanna, a témoigné qu’Iverson n’était pas présent pour la naissance de leur fille, Tiaura, en 1994. En 2015, le journaliste Kent Babb a rapporté qu’après qu’Iverson avait raté la pratique un jour lors de sa première tournée de de service avec les Sixers, il était ivre de la diatribe de la conférence de presse (et maintenant tristement célèbre). Plus récemment, les Sixers ont organisé une exposition d’art avec Reebok en novembre. On m’avait dit pendant des mois que la présence d’Iverson était bonne – jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas. Il n’a pas réussi. Un membre du personnel des Sixers m’a dit que la franchise a appris à ne pas voler Iverson la veille d’un événement, car cela a tendance à augmenter les chances qu’il ne montre pas; pour l’apparition de ce soir, ils l’ont embarqué ce matin à bord de Charlotte.

La localisation d’Iverson à un moment donné a été un sujet de discussion local depuis aussi longtemps que je me souvienne, comme un membre de la famille qui est invité à toutes les festivités des fêtes mais dont vous ne pouvez jamais être sûr qu’il arrivera à la table du dîner. Mais ce soir, il est présent et impatient d’entamer cette dernière réunion.

“Vous êtes prêt?” Iverson demande au contingent qui l’attend près de l’ascenseur. Il dit que c’est comme s’il était resté ici tout le temps, comme s’il avait retiré l’uniforme des Sixers il y a 10 ans mais qu’il n’est jamais parti. Et à bien des égards, c’est vrai. Je passe la majeure partie de l’avant-match et du jeu en sa compagnie et, comme pour la plupart des choses Iverson, notre temps ensemble est flou. Nous finissons par avoir cinq conversations différentes d’Aaron Sorkin, alors que ses gestionnaires le précipitent vers et depuis d’innombrables événements de fans de grip-and-grin et diverses entrevues avec les médias partout dans le Wells Fargo Center avant de finalement nous installer dans les sièges des anciens. suite dans la seconde moitié pour un sitdown plus long.

Et donc, si vous vous demandez ce que fait Iverson à une décennie de sa dernière saison NBA, la réponse courte est la même maintenant qu’elle l’était quand il a joué. Allen Iverson se contente de faire ce qu’il a toujours fait tant qu’il peut continuer à le faire: être Allen Iverson.

Rachel Nichols et Jalen Rose interviewent Iverson sur The Jump avant le match des Lakers-Sixers en janvier





Photo de Jesse D. Garrabrant / NBAE via .

Pour le moment, être Allen Iverson signifie être un accessoire. C’est bien pour lui. Il est payé pour le faire, et c’est de l’argent facile. Il est essentiellement un centre commercial beaucoup plus populaire et mieux rémunéré, et il y a une file interminable de personnes désireuses d’être en sa compagnie (sinon de s’asseoir sur ses genoux). Au cours d’une rencontre à la mi-temps avec les détenteurs d’abonnements, quatre fans manifestement servis et ravis se pressent si étroitement autour d’Iverson tout en essayant de prendre une photo qu’ils ont presque tous basculé en arrière dans un décor de marque 76ers. Heureusement, Iverson se rattrape et le brosse. “Ce n’est rien”, me dit-il. “J’en ai l’habitude.”

Pourtant, il préférerait que, avant de tasser pour plus de photos et de serrer plus de mains et de faire plus d’interviews, il puisse faire réparer ses tresses. C’est, après tout, pourquoi son coiffeur est en remorque. (Comme d’habitude, Iverson est accompagné d’une grande délégation, parmi eux son directeur de longue date Gary Moore, son publiciste – et la fille de Gary – Shayla M. Prince, la coiffeuse susmentionnée et sa fille, et plus de quelques amis.) À Iverson’s consterné, on lui a dit que ses cheveux devront attendre. Puis il est parti dans une pièce sans fenêtre au niveau des événements de l’arène, où l’Université Temple organise une célébration du Nouvel An chinois. Le format ici est le même que tous ses autres arrêts: un flot d’environ 10 minutes d’enfants et d’adultes avides de photos. La Chouette du Temple en prend un avec lui. Il en va de même pour le président de l’Université Temple, Richard Englert, qui offre à Iverson son salut habituel: “Vous auriez dû aller à Temple.”

“Vous me le dites à chaque fois”, répond Iverson.

Soudain, la foule se sépare et il y a un murmure dans la pièce alors que la chinoise Rihanna est présentée à Iverson. Son nom est en fait Vava. Vous avez peut-être surpris son travail dans Crazy Rich Asians. Vava et Iverson posent ensemble pour des photos avant d’être rassemblés dans une autre pièce sans fenêtre beaucoup plus petite pour une interview conjointe avec une station de télévision chinoise. La Chine aime Iverson, et il aime la Chine. L’hôte informe Iverson que Vava a une surprise pour lui. Alors qu’ils sont assis côte à côte sur le canapé, elle se lance dans un «freestyle préparé» en chinois. Iverson secoue la tête et dit: «Elle peut couler.»

L’hôte semble ravi et note qu’Iverson était également un rappeur. “Non”, dit Iverson, qui a déjà sorti une chanson intitulée “40 Bars” sous le nom Jewelz, au grand dam de David Stern, “j’étais un imposteur.” Quand je demande à Iverson plus tard ce qu’il pensait vraiment de Vava, il dit qu’elle avait l’air bien mais “j’écoutais juste mon nom.” (J’écoutais aussi son nom.)

À la fin du rap, l’hôte dirige AI et Vava à travers un jeu de «marier, baiser, tuer», qui a été rebaptisé «marier, faire, tuer». Par l’expression sur son visage, il semble que personne n’ait informé Iverson à ce sujet. Il y a aussi une torsion. L’animateur leur dit que s’ils ne répondent pas aux questions, ils devront manger quelque chose de «bizarre». Dans le cas de Vava, elle n’aime pas le fromage, donc un morceau de fromage non ouvert a été placé devant elle sur une tasse en plastique pleine de glace. Pour Iverson, l’hôte a sélectionné quelque chose appelé un œuf de mille ans, qui a apparemment été mariné pendant longtemps et est noir et décoloré. Il est également placé sur la table au-dessus d’une tasse de glace en plastique. Il semble qu’Iverson n’ait pas non plus été informé à ce sujet.

“Attends,” demande-t-il, “que veux-tu que je mange?”

On demande à Vava de se marier, de faire, de tuer Tobias Harris, Matisse Thybulle et Allen Iverson. Elle épouse AI, fait Tobias, tue Thybulle – ce que l’hôte trouve curieux parce que Rihanna chinoise un peu plus tôt a dit que Thybulle était mignonne. Pendant ce temps, Iverson est invité à classer les joueurs suivants du meilleur au pire: Kobe, Tracy McGrady, Vince Carter et lui-même. Il les classe dans cet ordre, avec lui-même en dernier.

“Je n’essaie pas d’être arrogant”, dit Iverson.

“Vous ne voulez pas manger l’œuf”, répond l’hôte.

“Je préfère même ne pas le voir.”

Il passe également quand ils essaient de le faire sentir. Tout le monde trouve cela hilarant. Alors que nous marchons et que nous reparlons, Iverson me dit que la scène n’était «rien de nouveau pour moi». Voilà le travail.

Bien qu’il ne soit pas physiquement là autant qu’il l’était autrefois, Iverson suit toujours son ancienne équipe. Au cours de l’une de ses nombreuses entrevues avec les médias ce soir, il répond à une question sur la saison décevante des Sixers (par rapport à leurs attentes en pré-saison) en notant que l’équipe a eu les cinq partants en bonne santé et au sol pendant seulement 19 matchs à ce moment-là. en saison. Il ajoute qu’ils ont eu un record gagnant au cours de cette taille d’échantillon limitée. C’est quelque chose que je n’ai entendu parler de personne, et cela s’avère vrai lorsque je le regarde.

“Je connais le basket-ball”, me dit plus d’une fois Iverson. Il a exprimé le même sentiment au directeur général des Sixers, Elton Brand. Un jour, alors que j’étais assis dans le bureau de Brand, il m’a dit qu’Iverson l’avait appelé juste pour lui dire: “EB, Carmelo l’a toujours.”

«C’était bien avant qu’il ne soit signé» par Portland, m’a dit Brand. “Et Carmelo est revenu et tuait et je me disais … tu as raison. Je n’ai jamais dit que Carmelo ne l’avait pas. Au dossier. Assurez-vous que cela est connu. Mais il avait raison. “

Quand je transmets l’histoire à Iverson, il n’est pas tellement content que surpris que quiconque puisse douter de son jugement en premier lieu.

“Mec”, dit Iverson, en tirant le mot, “regardez, ce qui est différent pour moi que beaucoup d’autres gars ou gens, point-et je ne dis pas que je suis [James] Naismith ou Red Auerbach ou quelqu’un comme ça – je connais le basket du point de vue des gars avec qui j’ai joué et avec toute ma vie. »

“Quand vous regardez autour de vous, c’est un corps différent. Et vous venez de le regarder concourir, merde. Comme, vraiment, juste de l’élite, des trucs d’élite. » —L’entraîneur des Sixers Brett Brown

C’est le préambule d’une iso oratoire. J’ai passé le ballon à AI, et il est trop heureux de marteler le rocher rhétorique pendant que nous marchons. «Je connais le cœur des basketteurs et le courage des basketteurs», poursuit Iverson. «Je connais la ténacité des basketteurs. Je vois les choses différemment de beaucoup de gens. … Vous devez connaître les looks. Vous devez connaître les sentiments. C’est difficile à expliquer. C’est ce que j’avais, ces sentiments et ces instincts. Je pouvais regarder et dire si un joueur avait peur. Je pouvais regarder et dire si une personne était prête à relever le défi. Je pouvais regarder et dire si un gars le faisait simplement parce que ses coéquipiers et son équipe d’entraîneurs lui botteraient le cul s’il montrait de la peur. Et je pouvais voir si un enculé n’avait pas peur. Je connais juste le basket-ball dans ce sens. Ouais, je connais les X et les O. C’est la partie facile. Mais je connais la dynamique qui l’entoure autant que la partie humaine. L’état d’esprit de tout cela, la pensée, la croyance, la non-croyance, je connais cette partie. Je sais qui a peur, qui n’a pas peur. … Je peux dire. Je peux le dire en regardant une personne. Je peux dire par la façon dont ils réagissent dans certaines situations ou autre. C’est juste des trucs que je sais que Dieu m’a donnés. “

Pour toute sa bravade, il convient de noter que les gars avec lesquels il a joué et contre sont restés au basket-ball dans une certaine mesure. Brand et Malik Rose sont des cadres de la NBA. Aaron McKie et Tim Duncan sont entraîneurs. Kevin Garnett et Chris Webber sont des diffuseurs. Pendant ce temps, Iverson essaie toujours de comprendre son prochain mouvement. La question de savoir s’il veut revenir dans la ligue est quelque chose que nous avons déjà discuté. Mais maintenant, tout comme il l’était alors, la réponse est toujours aux prises avec la question. Il pense qu’il ferait un bon entraîneur, mais il ne voudrait jamais être entraîneur parce que la possibilité de ne pas pouvoir gérer correctement les egos de tout le monde pour le bien de l’équipe “frustrerait ma merde”, parce que “c’est de quoi il s’agit de toute façon. ” (L’ironie ici n’est pas perdue pour nous deux.) Ce qu’il veut vraiment semble assez simple, même s’il reconnaît «qu’il n’y a peut-être pas de description de travail pour cela».

«Je veux juste une voix. Je veux juste une voix », dit-il. «Si j’avais une voix pour aider une équipe qui comptait, ce serait ce que je veux, par opposition au coaching.»

Il pense que son travail de rêve difficile à définir impliquerait de «réunir les bonnes personnalités et les bons talents». Iverson pense qu’il pourrait «certainement être un consultant de grande envergure» où les équipes iraient à lui pour «une sorte d’opinion qui compte». Il dit que lui et son manager entendent des choses et parlent aux équipes, mais rien de formel n’a été discuté et, en plus, vous ne pouvez pas précipiter ces choses.

«La situation doit être bonne pour moi pour faire la transition vers un travail aussi sérieux comme celui-ci», explique Iverson. «Tout devrait être correct. Je devrais être prêt à 100%. Je dis que je pourrais faire du bon travail. Mais c’est quelque chose qui, s’il se présentait, que je pourrais encore refuser. J’ai eu beaucoup de choses. “

Ce qui soulève la question: que se passe-t-il exactement Iverson ces jours-ci? Rebook l’a célèbre pour avoir signé un contrat à vie qui lui rapporterait 800 000 $ par an. L’accord dispose également d’un fonds fiduciaire d’une somme forfaitaire de 32 millions de dollars qu’il peut collecter en 2030 à l’âge de 55 ans (bien que le Washington Post ait indiqué que la moitié de ce montant ira à son ex-femme, Tawanna, avec laquelle Iverson dit qu’il est toujours proche). ; ils ont ensemble cinq enfants âgés de 11 à 25 ans). Quand je lui demande de décrire une journée type, il dit qu’il emmène ses enfants à l’école et passe du temps avec eux – ce qu’il admet qu’il n’a pas souvent fait pendant ses jours de jeu – puis s’arrête longuement pour réfléchir. Il dit que lui et son manager s’efforcent de «nous améliorer nous-mêmes, notre entreprise et notre marque». Il travaille également sur une autobiographie. Il n’a pas encore de titre et n’a pas de date de sortie, mais il est excité à ce sujet.

“C’est ce que j’aime faire”, explique Iverson à propos de l’écriture du livre. «Vous avez la possibilité de vous remémorer et de parler de choses que les gens ne connaissent pas. Et vous pouvez le dire de votre point de vue. Et c’est la grande partie. Surtout pour mes fans. “

Il a toujours aimé être lui-même. Il y a des années, après sa retraite, je lui ai demandé qui les Sixers devraient sélectionner dans le projet. Il a répondu presque immédiatement: “Ils ont un autre Allen Iverson?” C’était une réponse très Iverson. Dans un documentaire télévisé de la NBA sur sa vie, Iverson a déclaré de façon mémorable qu’après sa mort, il voulait revenir comme lui-même et recommencer. D’une certaine manière, c’est exactement de cela qu’il s’agit avec ces apparitions des Sixers.

Être Allen Iverson n’est plus aussi simple qu’autrefois. Pour une certaine génération de joueurs, d’entraîneurs et de fans, Iverson est une icône. Il l’a dit lui-même au fil des ans. “Je l’ai dit”, me dit encore Iverson, “parce que je le suis.” Plus d’une personne a tracé une ligne directe entre les cornrows et le style distinctif d’Iverson à la fin des années 90 et au début des années 2000 jusqu’au tristement célèbre code vestimentaire de l’ancien commissaire de la NBA David Stern – y compris et sans surprise Iverson lui-même.

“Non seulement la garde-robe remonte à Allen, et je vais sortir ici, mais aussi l’inclusion et la diversité remontent à Allen”, a déclaré Brand. «Vous pouvez avoir des tatouages. Vous pouvez avoir des cornrows ou autre chose. ” Brand a appelé Iverson un «pionnier», quelqu’un qui pendant un certain temps était aussi célèbre, sinon finalement aussi talentueux ou réussi, que Michael Jordan. “Parmi nos pairs, il était une célébrité”, a poursuivi Brand. «Il était une célébrité dans d’autres domaines, comme le hip-hop, faisant une publicité avec Jadakiss. Il a traversé d’autres arènes dont je pense que d’autres joueurs, joueurs vedettes… étaient plutôt envieux. Ils voulaient faire partie de la culture. Ils voulaient être respectés. Mais il l’a fait. »

Au cours de la même période, Iverson était tout aussi vénéré qu’un joueur de basket-ball. L’entraîneur-chef des Sixers, Brett Brown, m’a récemment raconté l’histoire d’être un assistant de Gregg Popovich au All-Star Game un an et d’être séduit par tous les talents du Hall of Fame dans les vestiaires. Il a coché des noms comme Kobe et Garnett et Duncan. “Et vous regardez l’IA”, a déclaré Brown, “et il enlève sa chemise et il est juste un sac d’os. Il est juste mince, vous pouvez voir sa cage thoracique, et il a ces longs bras. Quand vous regardez autour de vous, c’est un corps différent. Et vous venez de le regarder concourir, merde. Comme, vraiment, juste de l’élite, des trucs d’élite. »

Vu à travers l’objectif du rythme et de l’espace souvent dogmatiques d’aujourd’hui, l’ère du mouvement de la balle et de l’anti-milieu de gamme, le jeu distinctif à forte utilisation de héros-lourd d’Iverson pourrait sembler rétroactivement anachronique. Si nous prenions son PER et sa case plus-moins de sa campagne MVP et les appliquions à la saison en cours, il se classerait respectivement 12e et 10e dans ces catégories. Et pourtant, si nous faisions le même exercice avec des actions gagnantes et de la valeur par rapport au joueur de remplacement, Iverson serait premier et troisième, selon Basketball-Reference.

C’est, bien sûr, un jeu bien différent aujourd’hui qu’il ne l’était alors. Alors que la responsabilisation des joueurs et la formation de super-équipes sont désormais monnaie courante, Iverson a fait glisser les Sixers 2000-01 aux finales de la NBA pour la première fois en près de deux décennies avec un casting de soutien de Dikembe Mutombo, George Lynch, Eric Snow et Aaron McKie, aucun dont en moyenne jusqu’à 12 points par match. Pour quelqu’un d’aussi léger pendant ses jours de jeu, sa capacité à porter à lui seul son équipe était un exploit de force digne – c’est pourquoi LeBron l’a un jour appelé «livre pour livre le meilleur joueur de tous les temps». C’est un héritage que les jeunes stars maigres d’aujourd’hui promeuvent fièrement. Ou, pour le mettre dans le langage condensé de Brett Brown: “[Iverson] avait de la merde pour lui. “

Si vous demandez à Brown, il n’y a pas vraiment de mystère dans ce qu’il a appelé le «statut culte» d’Iverson en ville. C’est à ce moment-là qu’il a fait une pause et a insisté pour que nous allions visiter la salle de musculation du centre d’entraînement des Sixers à Camden, New Jersey. Il voulait me montrer quelque chose qui, selon lui, disait tout plutôt que de raconter une autre histoire. Il y avait sur le mur du fond une fresque géante d’Iverson avec un seul mot: coeur.

Bien sûr, établir la bonne foi d’Iverson en le mentionnant dans la même phrase que Duncan ou KG – ou, d’ailleurs, Jadakiss – date nécessairement de lui. Il y a toute une génération de jeunes fans de Sixers de l’ère Process qui n’ont pas le même attachement émotionnel à Iverson parce qu’ils ne l’ont vu que jouer dans des clips YouTube flous en définition standard. Il était le recrue de l’année, un quadruple champion de la notation, sept sélections All-NBA et 11 fois All-Star. Il est membre du Temple de la renommée à tous égards – et pourtant Iverson n’a jamais remporté un championnat et ne détient pas une multitude de records individuels de la NBA qui perdureront longtemps après son départ. (Il est quatrième de tous les temps en minutes de carrière par match à 41,1, ce qui est le genre d’accomplissement basé sur l’effort que Philly a tendance à adorer et que tout le monde ignore.) Son héritage est plus étroitement lié aux mêmes mots nébuleux qu’il a utilisés pour décrire pourquoi il serait un atout pour une équipe NBA: émotions et instincts. Les moments indélébiles qui vous viennent immédiatement à l’esprit lorsque vous pensez à sa carrière – traverser Jordan, enjamber Ty Lue, appeler «mon entraîneur», mettre la main à son oreille et jouer avec la foule comme Hulk Hogan – ont tous peu à voir avec les statistiques et plus à voir avec ce à quoi Brown voulait en venir. Iverson avait de la merde avec lui. Il n’y a pas de classement absolu pour cela.

Alors qu’il sort du terrain après son interview d’avant-match avec ESPN, LeBron, Dwight Howard et Frank Vogel s’arrêtent tous pour leur rendre hommage, tandis que la foule tourne immédiatement son attention des joueurs actuels vers leur ancien favori. Les gens dans les tribunes crient son nom pendant que nous passons et la sécurité doit dégager un chemin. Un homme tend la main pour attraper son bras et je l’entends dire qu’il veut juste «toucher le dieu». De la façon dont Iverson le voit, ces gens ont grandi avec lui et comprennent «leur héros n’est pas parfait».

Il existe de nombreuses preuves à l’appui de l’admission d’Iverson. Comme Babb l’a détaillé, les choses se sont tellement détériorées financièrement pour Iverson après sa retraite qu’il a tourné les poches de son pantalon et a crié à Tawanna lors de l’audience de divorce «Je n’ai même pas d’argent pour un cheeseburger» – une période sombre de sa vie pendant laquelle il a perdu la garde de ses enfants et a également saisi son manoir de 4,5 millions de dollars à Atlanta. À la même époque, il buvait et jouait suffisamment pour que Stephen A. Smith rédige une chronique pour le Philadelphia Inquirer implorant les gens de «prier» pour Iverson, tandis que l’ancien coéquipier Roshown McLeod a déclaré au Washington Post qu’Iverson avait «touché le fond, il ne l’a tout simplement pas encore accepté. » Iverson boit encore, et aussi récemment qu’en 2017, il a été repéré par TMZ jouer tard dans la nuit / tôt le matin dans un casino dans une banlieue de Chicago avant de sauter un Big 3. Cet incident particulier a attiré l’attention parce que le match était à Dallas et Iverson était l’entraîneur et le capitaine de l’équipe sur laquelle il a renfloué.

Et pourtant, malgré tout, les fans de Sixers l’encouragent chaque fois qu’il revient en ville. Pour Iverson, la relation fonctionne parce qu’il n’y a pas de faux-semblant.

“Ils savent qui je suis,” dit-il.

“Je vous ai dit que je connaissais le basket!” Crie Iverson. Je ne sais pas ce qui motive cette dernière proclamation, car je suis en conversation avec un ami d’Iverson, qui n’a jamais entendu parler de Shake Milton et semble assez certain que je l’ai inventé.

Nous sommes de retour dans la suite des anciens. C’est le troisième trimestre et la salle est pleine à craquer – des gens qui passent ici et là avec des assiettes de sushi et de crevettes, des ailes et de la pizza. Bières et boissons alcoolisées. Les engagements d’Iverson pour la soirée sont terminés. Maintenant, il peut passer du temps avec ses amis et regarder le match.

“Voir tous les détenteurs d’abonnement”, dit Iverson, en regardant les fans, “et voir les visages familiers où qu’ils se trouvent dans la foule qui vous ont fait les reconnaître. Je vois toujours tous les gens d’ici jusqu’à ce truc et nous avons eu notre propre relation personnelle. C’était de la merde folle. Mec, c’est tout pour moi. Je suis ce. C’est moi.”

Pendant que nous marchions et parlions toute la nuit, Iverson chantait régulièrement et au hasard des répliques de «Love Like This» de Faith Evans. Maintenant, il se le chante dans la suite pendant que nous regardons le match. Peut-être que le livre d’Iverson sera un succès. Peut-être qu’il reviendra dans le basket-ball dans une certaine mesure et trouvera quelqu’un pour écouter sa voix d’une manière qui n’implique pas des jeux de se marier, baiser, tuer. Mais il semble que ce qu’il veut plus que tout cela, c’est pour toutes ces personnes, pour paraphraser Iverson lui-même, pour continuer à savoir qui il est.

Avant la fin du troisième trimestre, quelqu’un me tape sur l’épaule. Un caméraman de l’arène attend patiemment que je termine pour pouvoir lancer Iverson sur le nouveau tableau de bord géant Wells Fargo Center HD. Faisceaux AI. Il devient encore Allen Iverson pour la foule.