Une pandémie révèle la position privilégiée des athlètes professionnels

▲ Face à la crise de la pandémie de coronavirus, des athlètes comme Cristiano Ronaldo ont dû accepter une baisse de salaire; cependant, leurs perceptions restent inégalées par ce que gagnent les athlètes qui dépendent fortement de leur participation aux Jeux Olympiques, reportés à 2021.

Dimanche 29 mars 2020, p. a10

Les athlètes professionnels peuvent désormais comprendre à quel point ils ont de la chance, malgré la baisse des salaires du Covid-19 par rapport aux bénéfices que reçoivent même les athlètes olympiques d’élite, a déclaré Francisco San José, professeur de marketing à l’école. des sciences du sport de l’Université Anahuac.

De toute évidence, les athlètes professionnels vivent une position privilégiée par rapport à de nombreux autres athlètes qui n’ont peut-être même pas la vitrine médiatique d’être dans une grande ligue. Il semble que les athlètes vivent une réalité parallèle pleine de confort, c’est peut-être maintenant qu’ils doivent se rendre compte qu’il y a des gens, leurs collègues, qui ont aussi du mal, qui ne reçoivent pas la même chose qu’avec un salaire.

Face à la pandémie du nouveau coronavirus, les athlètes professionnels de différentes disciplines ont dû accepter la réduction de leurs salaires exorbitants, comme cela a même été le cas pour l’attaquant de la Juventus Cristino Ronaldo. Cependant, les revenus qu’ils obtiennent dépassent largement les revenus des athlètes, qui seront également fortement affectés par le report des Jeux Olympiques.

Les athlètes olympiques comptent beaucoup sur leurs performances lors de joutes estivales et il n’y a pas de comparaison (avec les professionnels). Considérez un athlète d’élite comme Michael Phelps, qui compare même modérément ses revenus à sa meilleure année olympique avec ceux d’un joueur de n’importe quelle ligue professionnelle, a déclaré San Jose.

Lorsqu’il était à l’aube, le multi-médaillé olympique a remporté jusqu’à 7 millions de dollars en commandites, a déclaré le magazine Forbes. Le chiffre est en deçà des 31 millions d’euros (34 millions de dollars) par saison que Cristiano Ronaldo a signés avec la Juventus.

San José a précisé que les footballeurs perçoivent des bénéfices plus élevés car ils sont plus exposés au public, étant donné la courte durée d’attention que les athlètes accordent à leur participation tous les quatre ans aux Jeux Olympiques.

Ce sont des athlètes avec des moments de gloire qui se limitent aux mois proches des Jeux Olympiques, puis leurs revenus commencent à diminuer, leur préparation est généralement discrète, bien que leur travail soit tout aussi méritoire et leur nom demeure, a-t-il déclaré.

L’expert en marketing a indiqué que face à la pandémie du nouveau coronavirus, un cercle vicieux s’est créé en raison des retombées économiques qui toucheront tous les clubs, même les plus forts, comme le Real Madrid lui-même, ou les équipes des divisions inférieures et même les leurs. marques et sponsors.

Parfois, c’est confus et on pense que les clubs ont tout leur argent en main et ce n’est pas le cas. Même le Real Madrid, qui est très riche, je suis sûr qu’en ce moment leurs revenus sont réduits. Il n’y a pas de football, pas de guichets ni d’émissions de télévision, il n’y a pas de sponsors et ils ne peuvent pas vendre de t-shirts, non seulement à Madrid, mais dans le monde entier parce que les magasins sont fermés, bien que cela ne signifie pas qu’ils perdent de leur valeur, a-t-il expliqué.

Il a reconnu que certains managers peuvent avoir peur des poursuites pour ne pas être en mesure de remplir certains contrats maintenant, mais il faut comprendre que cette situation n’est la faute de personne, que les ligues ne sont pas détenues parce qu’elles le veulent.

Il a souligné que les sponsors eux-mêmes seront également concernés, car il n’y a pas beaucoup de consommateurs qui achètent des produits, il faudrait voir si beaucoup d’entre eux parviennent à survivre après cette crise.

