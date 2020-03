Une perte contrariée ne veut rien dire

Vous pourriez lire dans les Lakers de Los Angeles contrariés à domicile par les Brooklyn Nets 104-102, qu’une équipe d’élite qui vient de battre deux de ses plus grands rivaux – les Clippers et les Milwaukee Bucks – ne devrait pas perdre face à une équipe inférieure à .500 qui vient de se séparer de son entraîneur-chef.

Il y a le fait que le banc – Dwight Howard manquant – n’a marqué que 27 sur les Nets 34. La nouvelle signature de Dion Waiters est inactive depuis sa signature malgré le fait qu’il a été signé pour donner au Lake Show une aide bien nécessaire dans les réserves.

Mais ne le lisez pas trop profondément.

Les Lakers viennent de sortir un week-end lorsque LeBron James et Anthony Davis ont tout dépensé pour faire une déclaration. Battre un éventuel adversaire des éliminatoires de la Conférence de l’Ouest dans les Clippers – une équipe plus profonde que les Lakers qui pourrait être la meilleure équipe – et un possible adversaire en finale dans les Bucks ont déclenché le discours du MVP LeBron et les ont placés au sommet de la ligue.

Vous leur pardonnerez donc s’ils ont une nuit perdue.

Mais il y a aussi la façon dont le jeu s’est terminé: James a raté un lay-up de fin de match par pouces:

Ensuite, Davis a eu un regard grand ouvert au-delà de l’arc après que James a dessiné pratiquement toute la défense des Nets pendant la conduite. Cela aussi n’a pas été manqué de beaucoup:

Ce sont deux tirs qu’aucun d’eux ne manquera souvent, surtout dans un match après le week-end à retenir. Ils ont 5,5 matchs contre les Clippers et 6,5 contre les Nuggets, sans parler de trois arrières des Bucks pour le meilleur record de la ligue, Milwaukee perd trois de ses quatre derniers matchs. À moins d’un effondrement complet, ils entreront dans les séries éliminatoires en tant que tête de série dans l’Ouest et pourraient faire une course au meilleur record de la NBA.

Je m’attendrais à ce que cette perte les réveille un peu. Leurs quatre prochains matchs sont: contre les Rockets, contre les Nuggets, et un match à domicile avec le Jazz. C’est encore un gros tronçon pour continuer à prouver qu’ils sont l’équipe à battre et non pas l’équipe qui a dilapidé un match contre les Nets par pouces.

