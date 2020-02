Une plongée philosophique profonde dans le nouveau t-shirt bizarre de Kawhi Leonard

New Balance a fait ses débuts avec le nouveau maillot de Kawhi Leonard et il est beaucoup plus confrontant à un niveau profondément philosophique que ce à quoi je m’attendais.

Jouant de l’attitude stoïque de la star de la NBA, il lit “No Emotions Are Emotions” sur le devant, avec la phrase “Don’t Be Mad” au dos. Vous pouvez prendre cela au pied de la lettre et y réfléchir très peu – mais ce n’est pas aussi amusant que de trop penser à ce que signifie cette chemise.

La thèse de la chemise Kawhi est qu’il n’y a pas d’état général d’émotion. Au lieu de cela, un manque d’émotion est une émotion en soi. Cela sépare l’émotion d’une construction comme «l’obscurité», qui est simplement une absence de lumière, ou «froide» qui est un manque de chaleur. Dans le manifeste de Leonard, son état d’être – réservé et sans grands gestes – est sa propre forme unique. Pour les besoins de la discussion, nous appellerons cela “Kawhi”.

Le concept d’émotions est relativement récent dans l’histoire humaine. Le mot lui-même n’a pas pris conscience avant le XVIe siècle, et bien qu’il y ait eu évidemment des émotions avant cela, les Grecs croyaient en des formes d’émotions platoniques fortes et logiques. Par exemple, l’amour pour une autre personne et le travail acharné étaient tous deux vaguement regroupés sous le terme de «passion».

Nous allons supposer que la chemise de Leonard est une extension de son système de croyance. Nous pouvons le faire parce qu’il a évidemment dû signer le maillot New Balance avant qu’il ne soit produit. Par conséquent, nous pouvons croire que Leonard croit qu’aucune émotion n’est une émotion.

Cette ligne de pensée n’est pas différente de celle de William James, psychologue et philosophe de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Il a postulé que la communauté scientifique naissante se concentrant sur les émotions en tant que traits complexes et profondément subjectifs devait changer. C’était sa conviction que les émotions pouvaient être analysées et étudiées:

«Le problème des émotions en psychologie est qu’elles sont trop considérées comme des choses absolument individuelles. Tant qu’ils sont définis comme autant d’entités psychiques éternelles et sacrées, comme les anciennes espèces immuables de l’histoire naturelle, tant que tout ce qui peut être fait avec elles est avec respect de cataloguer leurs caractères, points et effets séparés. »

Essentiellement, c’était la conviction de James que le catalogage des émotions était utile à la communauté psychologique, différent de ses collègues de l’époque qui pensaient que les émotions étaient trop amorphes pour être étudiées. Afin de cataloguer ces sentiments, nous devons avoir des points de départ. La plupart d’entre nous ressentent de la joie, de la tristesse, de la colère, etc., mais il existe des constructions émotionnelles plus complexes qui pourraient potentiellement être entièrement uniques à l’individu.

C’est ici que nous revenons à «No Emotions Are Emotions». Leonard pourrait simplement être le premier humain de l’histoire enregistrée à être dans un état constant de manque d’émotion. Le canari dans la mine de charbon, le patient zéro – la première personne à avoir un sentiment de vide. Pas d’une manière qui manque de quelque chose, mais plutôt d’une abondance.

Cette philosophie vante les émotions comme étant sans mérite. Un état zen, atteindre «Kawhi», c’est exceller sans avoir besoin de carburant émotionnel. La chemise a même son propre message pour les frustrés: «Ne soyez pas fou». Pas une réprimande de l’émotion elle-même, mais plutôt le pouvoir de se libérer de l’émotion négative.

Par définition, les émotions sont des manières d’être naturelles et instinctives. Atteindre Kawhi, c’est remplacer ces émotions instinctives par un état nul. Il rejette l’idée que n’importe qui peut vraiment être «sans émotion» et, à la place, crée une émotion nouvelle et plus productive en Kawhi lui-même.

Platon a déclaré dans la République que la maîtrise et le contrôle des émotions étaient la clé pour libérer le pouvoir de l’âme. Une forme idéale et réalisable qui valorise le jugement, la raison et le raisonnement déductif sur la témérité émotionnelle. C’était la conviction de Platon que les humains devraient travailler pour imposer la raison à l’émotion – mais même lui a réalisé que cette poursuite était viciée. À la fin de sa vie, Platon ne croyait plus qu’il était possible de séparer complètement l’émotion de la raison dans l’âme, même s’il croyait qu’ils devraient être séparés pour atteindre un idéal.

Kawhi Leonard a réussi là où Platon n’a pas pu. Plutôt que d’essayer de supprimer toute émotion, il remplace les émotions standard par le «Kawhi», un manque d’émotion inné. À cette fin, il a transcendé l’instinct humain de base et est devenu quelque chose de spécial. Quelque chose a évolué. C’est plus qu’une chemise; c’est un mantra qui emmène l’humanité sur un nouveau plan.

C’est aussi une chemise.