Une position que chaque club doit renforcer ce mois-ci alors que la fenêtre de janvier touche à sa fin

Nous attendons toujours que la fenêtre de transfert de janvier explose dans la vie après une ouverture silencieuse de deux semaines.

L’absence de travaux terminés n’est pas une surprise, étant donné la difficulté de négocier au milieu de la saison.

. – Contributeur

Gedson Fernandes a rejoint Tottenham en prêt de Benfica

Les clubs deviennent plus dépendants des accords de prêt, comme nous l’avons vu avec l’arrivée de Gedson Fernandes à Tottenham de Benfica.

Néanmoins, nous devrions voir beaucoup de mouvement à l’approche de la fin du mois, chaque club de Premier League devant se renforcer quelque part. Même Liverpool!

Ici, nous examinons ce que chaque club doit faire au cours des deux prochaines semaines…

Gedson Fernandes est la version de Mourinho de Harry Winks, dit Adrian Durham

Arsenal – Défenseur central

Arsenal a été étroitement lié à plusieurs défenseurs centraux cet hiver, dont Dayot Upamecona du RB Leipzig et Jerome Boateng du Bayern Munich.

Ces derniers jours, les Emirats ont également été signalés comme une destination possible pour le défenseur de Man City, John Stones.

Et la légende des Gunners Ray Parlour suggère que ce serait un vrai coup d’État pour le club.

“Je serais très, très heureux s’ils amenaient quelqu’un comme John Stones au club”, a-t-il déclaré lors du Alan Brazil Sports Breakfast.

. – .

Stones est tombé dans l’ordre hiérarchique à Man City

Aston Villa – Striker

Avec la signature estivale de Wesley qui pourrait manquer le reste de la saison en raison d’une blessure, Villa a désespérément besoin d’un attaquant.

L’Athletic rapporte qu’ils se sont vu offrir la possibilité de réengager l’ancien attaquant Christian Benteke de Crystal Palace, tandis que le club est également intéressé par l’attaquant de Leicester Islam Slimani, actuellement prêté à Monaco.

À ce stade de la fenêtre, et après leur défaite 6-1 à domicile contre City, tout le monde le fera.

. – .

Christian Benteke a eu du mal au cours des deux dernières saisons

Bournemouth – Défenseur

Les cerises se dirigent vers une voie à sens unique vers le championnat si elles ne s’améliorent pas considérablement ce mois-ci.

Ils ont encaissé neuf buts alarmants lors de leurs trois derniers matches de Premier League sans réponse – et ces défaites ont été contre Brighton, West Ham et Watford.

Les Cherries n’ont pas été liés à un défenseur ce mois-ci, mais leur meilleur défenseur central Nathan Ake est censé aller dans l’autre sens.

Cela semble vraiment sombre pour les hommes d’Eddie Howe.

. – .

Nathan Ake est sans doute le meilleur défenseur de Bournemouth

Brighton – Striker

Neal Maupay ne peut pas tout faire seul à Brighton.

La signature estivale de Brentford a été une superbe acquisition, marquant sept buts en Premier League jusqu’à présent cette saison.

Mais il manque de soutien et les Seagulls pourraient être tentés d’ajouter plus de puissance de feu d’attaque ce mois-ci.

Jarred Bowen, l’homme du moment à Hull, représente une option tentante, même si Brighton devrait repousser l’intérêt de plusieurs rivaux de Premier League.

. – .

Jarrod Bowen est en forme incroyable pour Hull

Burnley – Milieu de terrain

Les Clarets seraient sur le marché pour un milieu de terrain ce mois-ci.

Selon certaines informations, le club aurait misé 7 millions de livres sterling pour Josh Brownhill de Bristol City.

Cependant, les Robins sont peu susceptibles de se séparer de leur homme clé à ce stade de la saison, avec les play-offs à portée de main.

. – .

Dyche ciblera probablement un milieu de terrain cet hiver

Chelsea – Arrière gauche

Chelsea a été lié à un déménagement en janvier pour Ben Chilwell de Leicester – et quelle signature ce serait.

Les Bleus se sont retrouvés dépendants de Marcos Alonso cette saison en raison de problèmes de blessure d’Emerson Palmieri.

Et tandis que l’Espagnol offre une menace d’attaque puissante, il est souvent trouvé manquant dans le département défensif face à des ailiers de haute qualité.

Ces dernières semaines, Cesar Azpilicueta est passé à l’arrière gauche, avec Reece James, 19 ans, remplaçant à l’arrière droit, tel est le problème de Lampard.

Le fait est que Chelsea n’a que deux arrières gauches seniors, et l’un d’eux continue de paraître inférieur à la normale.

. ou concédants de licence

Chilwell pourrait être la pièce manquante du puzzle de Lampard

Crystal Palace – Arrière droit

Les Eagles n’ont jamais remplacé Aaron Wan-Bissaka après son déménagement à Manchester United l’été dernier.

Et une blessure à Joel Ward les a rendus désespérément à l’arrière droit, obligés de dépendre de Martin Kelly pendant la majeure partie de cette saison.

Roy Hodgson espère toujours sceller un mouvement de prêt pour l’arrière latéral de Tottenham Kyle Walker-Peters ce mois-ci.

“Je suis optimiste et j’espère que nous pourrons faire venir Kyle ici, mais je n’ai aucune mise à jour sur la situation”, a-t-il déclaré.

“Je ne suis pas prêt à nier non plus que ces discussions aient lieu et je garde bon espoir que nous pourrons le faire venir car il est un jeune joueur très talentueux et nous bénéficierons de ses services.”

. – .

Walker-Peters a eu du mal à saisir les opportunités à Tottenham

Everton – Aile droite

Les Toffees ont désespérément besoin de fournir à Carlo Ancelotti une étincelle à droite, étant donné que leur meilleure option est actuellement Theo Walcott.

Il n’est pas étonnant qu’ils aient essayé de faire signer Wilfried Zaha de Crystal Palace pendant l’été, l’ivoirien est exactement ce dont ils ont besoin.

Cependant, il est peu probable qu’Everton soit en mesure de se le permettre maintenant, compte tenu de leurs lourds investissements ces dernières années.

. – .

Zaha a été lié à plusieurs clubs de Premier League

Leicester – Défenseur central

Les Foxes menacent de vaciller dans leur quête du football en Ligue des champions la saison prochaine.

Onze points les séparent du cinquième, mais une défaite 2-1 contre Southampton a montré leur besoin de se renforcer à l’arrière ce mois-ci.

Leurs quatre premiers choix – Ricardo Pereira, Jonny Evans, Caglar Soyuncu et Ben Chilwell – ont commencé presque tous les matchs de la saison, sans beaucoup de soutien.

Leicester pourrait faire avec un défenseur central supplémentaire pour couvrir leur jumelage habituel.

. – .

Evans et Soyuncu se trompent à peine cette saison

Liverpool – Arrière gauche

Une grosse blessure à un joueur clé est fondamentalement la seule chose qui pourrait faire dérailler la candidature au titre de Liverpool, et même alors, vous les soutiendriez probablement pour gagner la ligue de toute façon.

Les Reds sont sans doute l’équipe la plus complète au monde en ce moment, donc des ajouts au XI de départ ne sont guère nécessaires.

Néanmoins, Jurgen Klopp pourrait faire avec un arrière gauche pour couvrir Andy Robertson.

James Milner est actuellement leur seule couverture à ce poste et il n’est même pas un arrière gauche.

Les rapports ont lié le défenseur de Vitesse, âgé de 23 ans, Max Clark, à un déménagement à Anfield.

DREAM START

Les fans de Man United détournent le regard… Haaland réussit un triplé lors des débuts à Dortmund

temps pour le changement?

Un ancien joueur de Liverpool peut voir une star quitter l’été prochain – pas Mane

GRANDE COUPE

Wilfried Zaha a donné un coup de pouce à Liverpool – “ Jurgen Klopp l’aimerait ”

PAPER TALK

Man United fait une offre de 25 millions de livres sterling pour un jeune de 16 ans, Arsenal prévient de l’accord d’Upamecano

VIEUX FOES

Mourinho claque Conte après que le patron de l’Inter Milan ait discuté d’un éventuel transfert d’Eriksen

Au revoir?

Fernandes impressionne mais le Sporting s’incline face à Benfica lors d’un derby gâché par les ennuis de la foule

motivée?

Eriksen doit «rester professionnel et donner 100% pour les Spurs» au milieu des intérêts inter

rumeurs

L’agent libre de Man United, les favoris de Chelsea pour la signature, les Spurs veulent un as de Man City

Manchester City – Défenseur central

Pep Guardiola est catégorique: Man City ne fera aucune activité de transfert cet été, ce qui est étrange.

Compte tenu de leur puissance financière évidente et de leurs besoins désespérés au milieu de la défense, vous penseriez qu’ils iraient simplement en acheter un.

Le départ de Vincent Kompany et l’absence à long terme d’Aymeric Laporte à cause d’une blessure a rendu le club incroyablement vulnérable à l’arrière.

De plus, Guardiola a perdu confiance en Nicolas Otamendi et John Stones, ce qui signifie que le milieu de terrain Fernandinho est devenu l’arrière central de premier choix.

Avec le titre apparemment hors de portée, l’attention de City se tournera sûrement vers la Ligue des champions, et ils ont besoin d’une meilleure défense s’ils veulent rivaliser avec les meilleurs d’Europe.

. – .

Fernandinho joue en tant que défenseur central de fortune pour City

Manchester United – Milieu de terrain

Les Red Devils sont fortement liés à un swoop en janvier pour un homme qui aime marquer des tas de buts au milieu de terrain, ce qui est exactement ce dont ils ont besoin.

En fait, le milieu de terrain du Sporting Lisbonne Bruno Fernandes, la cible de transfert en question, a en fait battu le record de buts de Frank Lampard la saison dernière.

La légende de Chelsea détenait auparavant le record du plus grand nombre de buts du milieu de terrain en une saison après avoir marqué 27 fois au cours de la campagne 2009/10.

C’était jusqu’à ce que Fernandes devienne folle la saison dernière, marquant 31 buts pour le Sporting dans toutes les compétitions.

Le joueur de 25 ans a déjà inscrit huit buts et sept passes cette saison, ce qui est plus que tout milieu de terrain actuel à Old Trafford.

Les rapports affirment que ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne rejoigne United ce mois-ci.

. – .

Bruno Fernandes est sur le point de rejoindre United

Newcastle – Ailier

Les Magpies crient pour une inspiration offensive au milieu de leurs combats.

La plus coûteuse de leurs nombreuses blessures a sans aucun doute été l’absence d’Allan Saint-Maximin, qui a consacré l’essentiel de sa créativité au cours de la première moitié de la saison.

Il est entendu que les Magpies sont intéressés par la signature d’Ademola Lookman de RB Lepzig, mais le club allemand a déclaré à Newcastle que l’ailier n’était pas disponible.

. ou concédants de licence

Lookman (à gauche) a bénéficié de prêts décents en Allemagne avant de s’y installer définitivement

Norwich – Défenseur central

Les Canaries ne sont pas du genre à paniquer et à chercher des solutions à court terme, mais ils doivent tout simplement ce mois-ci.

La blessure de Timm Klose a laissé Norwich à court d’options au poste de défenseur central, et ils ont le pire bilan défensif de la Premier League.

Ils pourraient également utiliser une option offensive pour atténuer la pression du buteur sur Teemu Pukki.

. – .

L’équipe de Farke est au plus bas de la Premier League

Sheffield United – Défenseur central

Chris Wilder aurait voulu renforcer ses options défensives alors que les Blades complotent leur improbable charge sur les spots européens.

Et The Sun affirme que Sheffield United prévoit un double swoop de 10 millions de livres sterling pour Elias Cobbaut d’Anderlecht et Luke Woolfenden d’Ipswich.

. ou concédants de licence

Chris Wilder dispose actuellement d’une équipe entièrement en forme

Southampton – Ailier

Si vous aviez posé cette question après le 9-0 à domicile contre Leicester, la réponse aurait été évidente: un défenseur.

Mais les Saints ont été totalement transformés depuis lors, gardant les draps propres contre Chelsea et Tottenham au cours d’une remarquable course de forme.

Cependant, deux joueurs qui inversent cette tendance sont Moussa Djenepo et Sofiane Boufal.

Southampton pourrait faire avec un ailier, et Milot Rashica au Werder Bremen pourrait être une option tentante.

. – .

Moussa Djenepo souffre de blessures depuis son arrivée à Southampton cet été

Tottenham – Striker

Alors que Lucas Moura et Heung-Min Son sont capables à l’avant, la blessure de Kane laisse les Spurs actuellement sans n ° 9 senior pour les quatre prochains mois.

Krzysztof Piatek de l’AC Milan semble être le remplaçant le plus probable, l’attaquant polonais étant disponible pour environ 30 millions de livres sterling.

Pendant ce temps, le patron des Spurs, Jose Mourinho, a une grave crise de blessures aux mains, Moussa Sissoko étant également absent jusqu’en avril.

Tanguy Ndombele et Ben Davies rejoignent également Kane et Sissoko dans une salle de traitement de plus en plus encombrée.

. – .

Les Spurs voudront obtenir cet accord pour Krzysztof Piatek

Watford – Arrière gauche

Les Hornets ont une longue liste de blessures défensives, avec Sebastian Prodl et Daryl Janmaat tous deux absents à long terme.

Renforcer le côté gauche de la défense doit être la priorité de Nigel Pearson – et les rapports suggèrent que les Hornets envisagent une offre pour Joe Byran de Fulham.

. – .

Watford a autant de points sous Pearson que lors de ses 22 matchs précédents

West Ham – Milieu de terrain box-to-box

Les Hammers ont déjà répondu à l’urgence de leur gardien en ramenant l’ancien gardien Darren Randolph.

Mais ils pourraient aussi le faire avec un milieu de terrain dynamique et un attaquant.

Sébastien Haller n’a pas été à la hauteur de son record de 45 millions de livres sterling, tandis que West Ham manque de créativité au milieu du parc.

Loups – Attaquant (Hwang Hee-chan)

L’attaquant des Wanderers Raul Jimenez est en feu, mais le club pourrait faire un peu de renfort.

Nuno Espirto Santo a réitéré leur besoin de se renforcer ce mois-ci et des informations les ont liés à l’attaquant du RB Salzburg Hwang Hee-chan.

Cependant, les Autrichiens sont peu susceptibles de vendre, ayant déjà perdu l’attaquant Erling Haaland face au Borussia Dortmund ce mois-ci.

.