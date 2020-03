Une prise si rare qu’elle a épargné la table du dîner

Robyn Bordelon a débarqué plus de poisson-chat qu’elle ne peut en compter, mais sa récente capture d’un poisson-chat bleu de 10 livres est probablement celle qu’elle n’oubliera jamais.

Le poisson, capturé dans un kayak sur le fleuve Mississippi, n’avait pas de pigmentation bleue. Il était principalement blanc avec un motif pie plus susceptible d’apparaître sur un cheval ou une vache, avec une queue rose et noire.

«J’ai vu des photos de ces poissons, mais je n’aurais jamais pensé que cela ferait la part belle à ma lignée», a expliqué Bordelon, originaire de Destrehan, en Louisiane, pour For The Win Outdoors. “C’est le meilleur lundi que j’ai connu depuis longtemps, et regarder ce poisson s’éloigner était inestimable.”

Bordelon, qui a récupéré ses lignes de cruche appâtée le 16 mars dans l’espoir de débarquer du poisson qu’elle pourrait stocker dans son congélateur, a déclaré qu’elle ne pouvait pas se résoudre à garder le poisson-chat bizarre.

Elle était probablement leucistique, une maladie rare dans laquelle la peau n’a pas de pigmentation typique.

“Ce poisson est désavantagé dès sa naissance avec une coloration principalement blanche qui se détache des prédateurs”, a déclaré Bordelon à Louisiana Sportsman, expliquant pourquoi elle l’a libéré. “Quand j’ai remonté la ligne et vu ce que c’était – et quelle était sa taille – j’ai presque perdu mon déjeuner.”

Bordelon a déclaré à For The Win Outdoors qu’elle aime pêcher avec une canne et un moulinet, mais lorsque la rivière est haute pendant le ruissellement printanier, elle utilise son kayak pour établir des lignes de cruche.

Les lignes ancrées, avec des cruches servant de flotteurs, sont appâtées avec de l’alose ou du mulet et laissées reposer pendant de longues périodes. Bordelon a attendu environ 24 heures avant de vérifier ses lignes le 16 mars, mais le poisson-chat leuciste semblait avoir été fraîchement accroché.

Elle a déclaré à Louisiana Sportsman: «Je l’ai rapidement récupéré, pris des photos, relancé et joyeusement regardé nager.»

–Les images montrant Robyn Bordelon avec un poisson-chat bleu leucistique rare et un poisson-chat bleu d’aspect normal (en bas), sont une gracieuseté de Robyn Bordelon

