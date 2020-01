Une rare dorade bleue prise au large du Mexique

Une dorade pêchée la semaine dernière au large du Mexique était exceptionnelle non pas en raison de sa taille, mais en raison de son extraordinaire coloration.

Keith Proudman, qui fait partie d’un groupe de la Colombie-Britannique, au Canada, a attrapé une dorade d’un bleu éclatant, contrastant de façon flagrante avec la dorade typique en or verdâtre capturée par ses collègues pêcheurs.

“Nous pouvions voir les couleurs dans l’eau et nous ne savions pas ce que c’était”, a déclaré Dave For Ball, membre de la charte au large de Barra de Navidad, dans l’État de Jalisco. “Le skipper le savait, cependant.”

Dorado, comme son nom espagnol l’indique, clignote des teintes dorées tout en chassant l’appât et en se battant sur l’hameçon. Cependant, leurs couleurs s’estompent sensiblement après avoir été gaffées et voilées (voir photos).

Mais toutes les dorades ne sont pas à la hauteur de son nom. De temps en temps, une dorade bleue est capturée.

En 2013, Dave Maynard faisait partie d’un groupe de pêche dans la mer de Cortez. Ils ont attrapé 154 dorades en quatre jours et six d’entre eux étaient bleus.

Plus récemment, Mark Rayor, de Jen Wren Sportfishing, dans la région d’East Cape en Basse-Californie, a enregistré les rares prises d’une dorade argentée.

«Ce sont des poissons étranges qui prennent toutes sortes de couleurs», a-t-il déclaré.

Proudman, originaire de Victoria mais qui habite maintenant à Barra de Navidad, accueillait ses amis canadiens pendant la charte de pêche.

Ball, qui vit à Campbell River, en Colombie-Britannique, a déclaré que le groupe avait attrapé trois dorades, utilisant du mulet comme appât, avant que Proudman n’ait accroché sa «dorade bleue prisée».

“Les trois premiers étaient de très bons combattants, avec des courses et des sauts multiples”, a déclaré Ball. “Mais le bleu était un peu plus petit et est venu juste à côté du bateau.”

Le Dorado, également connu sous le nom de mahi-mahi et de coryphène, est réputé pour ses acrobaties et son prix de table.

Ils habitent les eaux tropicales et subtropicales du monde entier et sont généralement rencontrés loin au large, souvent dans de grandes écoles sous des débris flottants.

Le jeu international Fish Assn. figure sur la liste des records du monde avec un poisson-dauphin de 87 livres capturé au large du golfe de Papagayo, au Costa Rica.

