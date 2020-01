Une rumeur bizarre affirme qu’Anthony Joshua vs Kubrat Pulev pourrait avoir lieu à Istanbul, en Turquie

Anthony Joshua défendra ses titres mondiaux unifiés des poids lourds contre Kubrat Pulev à Istanbul, en Turquie, si l’on en croit les informations en provenance de Bulgarie.

Jeudi matin, plusieurs points de vente importants du pays d’origine de Pulev ont déclaré que leur homme affronterait AJ en mai au stade Vodafone Park du Besiktas FC.

Pulev s’était déjà retiré d’un combat avec Joshua en 2017

Le Bulgare a posté l’histoire sur sa page Facebook officielle

Dans l’état actuel des choses, les rumeurs devraient être traitées avec beaucoup de scepticisme. Rien d’officiel n’a été confirmé ou même rapporté par quiconque concernant les négociations.

Cependant, Pulev a partagé un lien vers l’un des rapports sur sa page Facebook, provoquant l’intensification de la spéculation.

Bien qu’il semble peu probable qu’un combat entre un Britannique et un Bulgare se termine en Turquie, tout semble désormais possible après le match retour Andy Ruiz Jr vs Anthony Joshua en Arabie saoudite.

Les Saoudiens ont mis en place des frais de site importants pour sécuriser le méga-événement du 7 décembre et ont généré une grande publicité mondiale pour leur pays.

Istanbul accueille déjà la finale de l’UEFA Champions League le 30 mai 2020.

Le parc Vodafone a une capacité de 41 000 personnes

On savait déjà que le prochain combat d’AJ sera probablement contre Pulev, qui semble être l’option préférée de ses deux mandataires.

L’IBF a proposé le Bulgare comme son challenger tandis que la WBO insiste sur le fait qu’Oleksandr Usyk devrait tirer.

Il est possible que la ceinture WBO soit ainsi libérée.

