Une société qui recule: le geste raciste inacceptable d’un fan de la Défense envers Santos

L’après-midi historique avec lequel Florencio Varela a vécu hier Défense et Justice, pour la première participation de l’équipe de la ville à une Copa Libertadores de América, a fini par être dirigé par un inadapté qui a commencé à faire des gestes au rival enflé de Santos de Brasil.

Au-delà de la boisson amère pour le résultat sportif qui a fini par être une défaite 1-2, avec encore plus de douleur car Defe מדש a commencé à gagner et a conservé l’avantage jusqu’à la minute 70, la note négative a été donnée par le fan susmentionné imitant un singe d’offenser les fans du club “Peixe”, dans une image qui parcourt déjà le monde.

Logiquement ces types de stupidités n’attirent plus l’attention dans notre football qui finit par être le reflet de la société que nous avons, mais je suis surpris par la réponse nulle des policiers qui regardent la séquence et que rien de ce qu’ils font pour l’arrêter, montrant une inopération totale et une naturel pour l’acceptation d’un racisme alarmant.

Le Defence and Justice Club, rejette et condamne l’attitude raciste menée par un inadapté, à l’égard du parti pris de #SantosFC

À Florencio Varela, ceux qui nous visitent sont toujours traités avec respect et cordialité.

Nous nous excusons déjà pour le parti pris de @SantosFC

– Défense et justice (@ClubDefensayJus) 4 mars 2020

“Le Defence and Justice Club, rejette et condamne l’attitude raciste menée par un inadapté, envers le parti pris de #SantosFC Florencio Varela est toujours traité avec respect et cordialité envers ceux qui nous visitent. Nous nous excusons déjà pour le parti pris de @SantosFC” , C’est le message qui a publié le compte rendu officiel du “Falcon” sur les réseaux sociaux, après la diffusion massive de la vidéo. La vérité est que la Confédération sud-américaine peut et doit sanctionner l’institution valencienne, qui doit agir avec les fans.

À mon avis, l’inadapté ne devrait plus jamais pouvoir entrer dans un stade de football et devrait participer à un programme d’éducation pour sensibiliser sur la discrimination dans toutes ses manifestations.

C’est la seule façon pour des gens comme lui de commencer à comprendre que ce n’est pas quelque chose d’amusant, que cela ne fait pas partie du folklore du football. Non, c’est autre chose. Et vous ne devriez pas répéter davantage.