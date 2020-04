Une star de l’Alabama partage l’histoire de Nick Saban

Une star de l’Alabama a récemment partagé une histoire intéressante de Nick Saban.

Lors de son apparition au Rich Eisen Show la semaine dernière, Henry Ruggs III a révélé un peu la personnalité de son ancien entraîneur.

“Ouais, en fait, tu viens de me faire penser à un autre moment”, a déclaré Ruggs.

«De quel jeu s’agissait-il? Je veux dire Clemson en séries éliminatoires, le match de demi-finale. Nous étions debout et je suppose que nous avons lancé une passe et il a fini par se faire écraser sur la touche.

«Il est allé voir l’entraîneur Daboll et l’a laissé faire parce qu’il voulait courir le ballon et faire sortir le chronomètre et nous avons lancé une passe. J’ai vraiment l’impression que c’est parce qu’il s’est fait écraser. »

Ruggs a eu une excellente course avec le Crimson Tide. Il sera intéressant de voir comment il évolue dans la NFL.

