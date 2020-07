Une stratégie risquée a laissé Sergio Pérez sans possibilité de podium en Autriche

Parfois cela fonctionne et parfois non. Racing Point a décidé de mettre en œuvre une stratégie de pneus agressive lors du GP d’Autriche avec le Mexicain Sergio Pérez, en conservant le médium composé jusqu’à la fin de la course. Au final, il a souffert et perdu avec ses rivaux immédiats jusqu’à tomber en P6. Cependant, le potentiel de la voiture promet beaucoup.

Son partenaire, le Canadien Lance Stroll, n’a pas pu terminer la course en raison d’une perte de puissance. Le match revanche pour les deux est bientôt, le week-end prochain également au Red Bull Ring.

Sergio Perez – Voiture # 11

Position finale: 6e

« Wow quelle course, du début à la fin, nous avons poussé avec tout. La chance n’était pas de notre côté, 2 voitures de sécurité qui ont compliqué notre course en n’entrant pas dans les stands. Maintenant, il est facile de savoir que ce n’était pas la bonne stratégie, mais je veux vous donner une excellente félicitations à toute mon équipe.

C’est pour moi une grande joie de vous voir tous déçus de cette sixième place! Nous avons une bonne voiture et nous reviendrons plus fort la semaine prochaine. Merci à tous pour votre soutien! C’est une grande expérience d’apprentissage, première course de l’année donc nous allons nous réjouir d’ici, je prends la chose positive que c’est que nous avons une voiture très compétitive.

Oui, il était très en retard au freinage, il était très en retard et quand j’entrais dans le coin je le trouvais là, donc … rien, maintenant pour travailler pour le suivant. La bonne chose est que dans quelques jours, nous revenons et apprenons de celui-ci pour le prochain.

Ce fut une très bonne course. En fin de compte, je me battais beaucoup avec mes pneus pour garder les gens qui avaient des pneus plus frais, ce qui a été difficile en fin de compte, mais au final le positif est que nous avons un package compétitif. «