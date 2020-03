Le 19 avril 2005, le monde fictif du basket-ball a changé pour toujours lorsque Michael Scott et l’équipe des ventes de Dunder Mifflin ont embauché le personnel de l’entrepôt dans ce qui allait devenir l’un des épisodes les plus mémorables de The Office de tous les temps. Avec la NBA en pause, J. Kyle Mann du Ringer tourne son regard vers Scranton, Pennsylvanie, alors qu’il décompose tout, de la capacité de tir de Jim Halpert à la défense de Dwight Schrute.