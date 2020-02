Une ventilation extrêmement approfondie de chaque époque du BTS

Lorsque l’album Map of the Soul: 7 de BTS sortira vendredi, ce sera l’aboutissement de sept années de sorties record de l’histoire du groupe pop coréen ultra populaire. Sept a toujours été un nombre important pour BTS, se référant également au nombre de membres du groupe: RM, Suga, J-Hope, Jin, Jimin, Taehyung et Jungkook. Et bien que toutes ces réminiscences puissent sembler nostalgiques ou même un peu funèbres, la tendance à la nostalgie a été provoquée en partie par le groupe lui-même: sur la base de la tracklist récemment publiée, les théories abondent sur le fait que le prochain album de BTS sera un exercice d’auto-réflexion , contenant divers rappels de versions antérieures, tandis que le groupe revient sur ses pas et termine ce chapitre de sa vie. Il y a “We Are Bulletproof: The Eternal”, une continuation de 2013 “We Are Bulletproof Pt. 2 ”; il y a «ON», un rappel possible au «N.O.» de 2013; et il y a le «respect», qui est évidemment une référence parasite sournoise. (Je plaisante. Probablement.)

Puisque BTS a clairement choisi ce moment pour jeter un long regard sentimental sur leur passé, il est temps que nous fassions de même nous-mêmes. Et donc je vous pose la question d’aujourd’hui: quelle époque est la plus grande de l’histoire du BTS?

C’est un débat commun auquel il n’est pas facile de répondre. Tout le monde a son préféré: certaines personnes roulent pour Love Yourself; certains pensent que l’excellence baroque surmenée de «Blood Sweat & Tears» ne sera jamais en reste; certaines personnes prospèrent dans la nostalgie et défendront l’affaire Skool Luv jusqu’à leur dernier jour; et pourtant, d’autres pensent que BTS se surpasse à chaque retour, sachant que leur nouvelle ère préférée est toujours celle du coin.

C’est aussi un débat compliqué. Même les albums eux-mêmes peuvent être difficiles à discuter par eux-mêmes – vous ne pouvez pas vraiment classer chaque sortie individuelle, car la tendance de l’industrie K-pop à reconditionner et à rééditer les albums signifie qu’après un certain point, ils sont presque indiscernables comme des offres distinctes . De nombreux fans préfèrent décomposer le travail de BTS par «ère» à la place, un terme générique qui se réfère à toute la période promotionnelle d’une série d’albums et de singles interconnectés.

Dans cet esprit, ordonnons ces époques du meilleur au meilleur – il n’existe pas de «pire» en matière de BTS – basé sur tout, de la qualité des chansons aux clips musicaux en passant par le style. Oh, j’ai tellement de réflexions sur le style. Je vais également travailler dans certains mini-classements tout au long, parce que si nous allons le faire, nous le ferons bien.

Capture d'écran via NBC





































La huitième meilleure époque BTS: O! RUL8,2? (2013)

Single principal: “N.O.”

Je ne serai pas trop dur avec les premières époques de BTS, car la croissance et l’amélioration sont des éléments nécessaires de toute carrière. (De plus, ces premiers albums tiennent toujours!) Mais c’est un classement, et par définition, quelque chose doit être le dernier. Ce qui nous amène au titre confus O! RUL8,2? (Cela peut ressembler à quelqu’un qui vient de se casser la tête sur un clavier, mais quand vous le dites à haute voix, cela a du sens: “Oh, vous êtes en retard aussi?”) Lourd sur l’eye-liner et l’énergie mais léger sur le son pleinement réalisé du BTS époques à venir, O! RUL8,2? culminé avec le single single “N.O.” et face B “Attack on Bangtan”. Malheureusement, ces premiers albums sont également pleins de sketchs, et c’est ma prérogative de supprimer quelques points à chaque fois que je dois m’asseoir dans un dialogue.

Esthétiquement, les lèvres recouvertes d’anti-cernes, les chaînes géantes et les coupes de bol de cette époque sont… difficiles.

BigHit Entertainment

Mais côté style, la vidéo de “N.O.” déchire réellement. BTS est pris au piège dans une salle de classe futuriste et dystopique, se levant finalement pour dépasser ses mauvais enseignants militants. Si votre adolescent intérieur n’a rien à voir avec ça, je ne sais pas quoi vous dire. La chanson est également un excellent exemple de la façon dont les morceaux de cette époque ont vieilli: “N.O.” est toujours un incontournable des concerts et des spectacles-récompenses sept ans plus tard. C’est ce qu’elle mérite!

La septième meilleure époque BTS: Skool Luv Affair (2014)

Lead Singles: «Boy in Luv», «Just One Day»

C’est amusant de revenir sur les débuts du concept de «bad boy du lycée» que BTS ne peut toujours pas secouer (et heureusement, il ne semble pas vouloir le faire). Le premier single «Boy in Luv» nous a donné un autre classique extrêmement énergique avec une chorégraphie ultra-rapide et plusieurs tonnes métriques d’eye-liner. Jungkook en particulier était un enfant littéral à cette époque, et regardez-le maintenant! Certains peuvent appeler cela un éclat; J’appelle cela la puberté. Pendant ce temps, le single alternatif de Skool Luv Affair, «Just One Day», était la version la plus discrète et la plus facile à écouter de BTS à ce jour, et il reste étrangement apaisant à revisiter.

Il est essentiel de noter également que Skool Luv Affair était l’album où nous avons tous réalisé que Taehyung était le mieux utilisé lors de l’alternance entre les crochets de grognement et le smizing de la caméra. Quand il a dit “Wae nae mameul heundeuneun geonde ???” J’ai ressenti ça. Et en parlant des répliques les plus mémorables de Taehyung, Skool Luv Affair nous a également offert «Spine Breaker» (avec un clip musical autodirigé et maladroit) et une excellente chanson d’entraînement dans «Jump».

La sixième meilleure époque BTS: Dark & ​​Wild (2014)

Lead Singles: «Danger», «War of Hormone»

BTS passe au grunge! Dark & ​​Wild a marqué la fin de la série scolaire de BTS, servant de transition vers des thèmes plus matures. L’album lui-même contient un tas de super morceaux, en particulier ceux mettant en vedette la ligne de rap: “Hip Hop Phile” écrase en direct, tout comme “Cypher Pt. 3 », sans aucun doute le meilleur de la série Cypher en quatre parties.

Hybride rock-pop agressif «Danger» est généralement considéré comme le principal single de cet album – et le clip musical dramatique est un minuteur, comme je vais y entrer dans un instant – mais c’est le problème problématique «War of Hormone» que les fans dans les années à venir, pour le meilleur ou pour le pire.

Une femme prend une courte pause de 4 minutes pour être féministe pour profiter de War of Hormone

– a⁷ (@zukoserendipity) 16 août 2019

Je ne perdrai pas de temps à analyser les paroles – ce sont des adolescents qui convoitent une fille de diverses manières sexistes, comme presque tous les autres groupes de garçons de l’histoire du monde à un moment ou à un autre! Révolutionnaire! Je ne peux pas être dérangé. C’est un hymne de fuckboi, ils ont fière allure – avec les chaînes et les bandanas, avec les blazers et les bretelles! – et la chanson est entraînante comme l’enfer. Allez-y et bop avec ma bénédiction.

La cinquième meilleure époque BTS: 2 Cool 4 Skool (2013)

Lead Singles: «No More Dream», «We Are Bulletproof Pt. 2 ”

Il n’y a pas de défense des choix de cheveux, de maquillage ou de garde-robe à l’époque des débuts de BTS, alors reconnaissons cela et allons de l’avant. Vivre et apprendre!

Capture d'écran via MNET





































2 Cool 4 Skool est l’endroit où tout a commencé pour BTS, et l’héritage de l’album repose sur la puissance de ses deux singles principaux, qui ont tous deux vieilli dans les classiques de la K-pop. D’abord est venu «No More Dream», à travers lequel BTS a explosé sur la scène, maudissant la société pour leur avoir dit qu’ils ne pouvaient pas suivre leurs rêves. Ces mêmes thèmes sont ce qui rend si amusant de regarder BTS interpréter la chanson sept ans plus tard. La première ligne de Suga, “Je veux une grande maison, de grosses voitures et de gros anneaux”, est passée d’un rêve de pipe d’adolescent à une description littérale satisfaisante du statut actuel de BTS. Suga a même changé les paroles dans une performance de la chanson en 2018, supprimant la partie «Je veux». C’est ça le pouvoir.

«Nous sommes à l’épreuve des balles. 2 ”était l’autre chanson que BTS utilisait pour se présenter au monde; parfaitement adapté aux Boy Scouts Bulletproof. Peut-être que leur clip musical le plus grinçant est devenu l’une de leurs performances les plus satisfaisantes et préférées des fans, alors que BTS a récupéré leurs anciennes coupes de style Versace voyantes et a plongé de nouveau dans l’énergie agressive de leurs premières années. Et soyons réalistes, cette pause de danse du tour du chapeau ne vieillit jamais.

Les groupes reviennent presque toujours aux chansons qui les ont rendus célèbres des années après leurs débuts, mais il convient de noter que les BTS sont tout simplement… si bons. Personne n’est censé faire ses débuts avec certains de leurs meilleurs documents, et pourtant nous y sommes. Cela ne veut pas dire qu’ils ne se sont pas améliorés – bien sûr qu’ils l’ont fait, c’est pourquoi cet album n’est pas le cas. 1 sur cette liste! – mais ils l’ont fait à partir de ces premières bases de l’énergie, de la chimie et du son.

La quatrième meilleure époque BTS: Map of the Soul: Persona (2019)

Single principal: «Boy With Luv»

Il est injuste de classer Map of the Soul: Persona à lui seul, car Map of the Soul: 7 est en route et semble prêt à être la cerise sur le gâteau de cette ère la plus récente. Mais le but de cette liste est de nous battre pour MOS: 7, donc pour l’instant, Persona roule en solo. Du point de vue de la carrière, MOS: Persona a été l’ère la plus réussie de BTS: ils vendent des stades, arrêtent des remises de prix et établissent et battent leurs propres records à gauche et à droite. De plus, pour ce que ça vaut, ils n’ont littéralement jamais été aussi beaux. Mais Persona ne tombe pas. 4 sur cette liste simplement en raison de sa courte longueur et du sentiment qu’il ne s’agit que d’une introduction à ce qui va arriver. De toute évidence, MOS: 7 clôturera l’ère, et cette liste sera immédiatement hors de propos. (Cela semble bizarre, mais je ne peux pas attendre que cela se produise.)

Mais Persona n’est pas sans exception. Le single solo coloré et énergique “Boy With Luv”, mettant en vedette Halsey, était la chanson phare de l’année dernière de BTS, mais à mon avis, les meilleurs morceaux de Persona étaient deux autres chansons très différentes: le banger de heavy metal d’inspiration rave grecque “Dionysus”, »Et le groove doux et émotionnel« Mikrokosmos ». Lors des Melon Music Awards 2019, BTS a interprété les deux chansons consécutivement, offrant l’un des meilleurs résumés de leur gamme. (C’est aussi juste une incroyable série d’étapes. Quelle époque!)

Prenons un moment pour en verser un pour les soldats tombés au combat «Home» et «Mikrokosmos», tous deux extraits de la prochaine liste de morceaux MOS: 7. Disparu, mais jamais oublié!

** AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ IMPORTANT **

Je vais commencer à tricher.

Si j’essayais de classer chaque itération individuelle des albums et époques suivants, nous serions ici toute la journée (deux des époques suivantes contiennent techniquement trois albums chacune, et l’autre en contient deux) et alors tout le monde serait en colère contre moi pour les avoir faites lire des choses alors qu’elles pourraient ne pas lire des choses. Donc, pour les trois meilleurs spots, je vais combiner tous les reconditionnements et divers albums de chaque époque en trois spots cohérents. Mon classement, mes règles. Allons s’en approprier.

La troisième meilleure époque BTS: Love Yourself (2018)

Lead Singles: «DNA», «Fake Love», «Idol»

C’est un témoignage de la discographie impeccable de BTS que l’ère Love Yourself n’est, à mon avis, que leur troisième meilleur de tous les temps. C’était, sans aucun doute, une réalisation stupéfiante. Des trois énormes singles principaux – «DNA», «Fake Love» et «Idol» – aux pistes solo et aux faces B qui restent quelques-uns de mes favoris de tous les temps, LYS reste une centrale électrique. Nous avons tout de “Magic Shop”, la lettre d’amour de Jungkook à l’armée BTS, à la ligne de rap ultra rapide “Tear”, ainsi que les favoris gais des fans “Anpanman”, “Go Go”, “Pied Piper”, et «Airplane Pt. 2. “

Dans une tentative futile de réduire cela, concentrons-nous sur les principaux singles. D’abord est venu «DNA», la vidéo BTS la plus accessible, accrocheuse et contagieusement amusante à ce jour. C’est celui à montrer à des amis non-militaires pour essayer de les aspirer dans notre culte — euh, fandom. Puis est venu «Fake Love», l’apogée de tant d’années de concepts emo. (Je sais que “Black Swan” est là-bas pour me juger pour cela, mais je le maintiens.) Et après cela, “Idol”, l’ode sauvage et technicolore de l’art et de la culture coréenne de BTS.

On me dit que les gens “ont été déçus” par “Fake Love” et “Idol”. On me dit que certaines personnes se sont «lassées» de «Fake Love» et «Idol». À ces personnes, je dis: Tout d’abord, comment osez-vous? Deuxièmement, comment osez-vous? N’as-tu pas de goût? Pas d’honneur? Aucune perception de choses comme «art» et «musique» et «bops»? Détestez-vous la joie? Est-ce que vous ne vous aimez pas?

Si seulement il y avait un album qui pouvait aider.

La deuxième meilleure époque BTS: HYYH / The Youth Trilogy (2015)

Lead Singles: «I Need U», «Dope», «Run», «Fire», «Save Me»

Hwa Yang Yeon Hwa, ou le plus beau moment de la vie, est peut-être le concept le plus pleinement réalisé de BTS, du début à la fin. Communément appelé «The Youth Trilogy», BTS a publié trois parties de la saga HYYH au cours de 2015 et 2016. D’abord, deux EP, The Most Beautiful Moment in Life Parties 1 et 2, puis la version finale reconditionnée, Young. Pour toujours. Cette époque était entièrement consacrée à la transition de la jeunesse rebelle au début de l’âge adulte et à saisir ces derniers moments de l’enfance aussi longtemps que possible. Ce fut également une étape de transition pour la perception du public de BTS, car les fans et les critiques de musique ont commencé à reconnaître le groupe se faisant passer pour des musiciens et des créateurs.

Et ces singles principaux! Chaque chanson principale et clip vidéo de cette époque est génial: le joyeux gadget «Village People» de «Dope», les douleurs de croissance dramatiques de «I Need U», le «Run», encore plus dramatique, et bien sûr, la joie chaotique de feu.” Mais la vedette est “Save Me”, filmé en une seule prise dans un domaine et en contradiction flagrante avec la surproduction et les effets visuels habituels de la K-pop, et cela reste l’une de leurs meilleures réalisations artistiques à ce jour.

Dans ma rédaction initiale de cette liste, j’avais HYYH comme la meilleure ère globale, mais j’ai finalement réalisé que c’était juste ma préférée. HYYH contient ma chanson BTS préférée (“Baepsae”), ma vidéo préférée (“Save Me”) et certains de mes looks préférés (orange Jimin! Mint Yoongi!). J’ai finalement cédé à la voix dans ma tête qui me disait d’être un peu plus objectif, et j’ai glissé HYYH au numéro deux, mais c’est quand même un minuteur. Je vais en rester là – si vous voulez approfondir vos sensations BTS, plongez dans HYYH. Il n’y a rien de tel.

La meilleure époque BTS: Wings (2016) et You Never Walk Alone (2017)

Lead Singles: «Blood Sweat & Tears», «Spring Day», «Not Today»

Ça ne pouvait pas être autre chose. Commençant par le solo de Jungkook “Begin” à l’automne 2016 et se terminant par la sortie de “Not Today” en 2017, l’ère Wings résume tout ce que les fans aiment à propos de BTS et est leur meilleure série de travaux à ce jour. Il y a tellement de choses à aimer dans cette époque: les sorties de courts métrages en solo menant à l’album (qui le faisait comme eux? Qui l’est encore?), La sortie complète de l’album (“Cypher 4”! “Interlude: Wings”! ) et bien sûr, sa majesté «Blood Sweat & Tears».

Il est important pour moi, en ce moment, de noter que BTS n’a jamais été aussi beau que pendant l’ère “Blood Sweat & Tears”. Je ne peux tout simplement pas continuer tant que nous n’aurons pas accepté ce fait.

Comme si la première série Wings n’était pas suffisante, BTS a ensuite publié un reconditionnement l’année suivante, intitulé You Never Walk Alone. Il est accompagné de deux singles très différents: “Not Today”, un morceau optimiste et profondément hype qui reste un incontournable de leur programmation de concerts, et “Spring Day”, sans doute la plus belle et écrasante chanson de BTS jamais sortie.

Je suis désolé, mais ils n’ont jamais été aussi bons.

Jusqu’à vendredi, bien sûr.