Une victoire de Man Utd sur Liverpool complèterait le triplé des runs invaincus terminés, mais l’ancien Red Devil Mark Bosnich n’a pas d’espoir

Manchester United se rendra à Anfield dimanche dans le but de battre son rival amer Liverpool et de terminer un triplé de fin de parcours invaincus en Premier League.

Cependant, un ancien joueur des Red Devils ne s’attend pas à un résultat miracle contre les Reds de haut vol de Jurgen Klopp, en particulier sans Marcus Rashford.

United était l’équipe qui a mis fin à Arsenal et aux fameuses manches invaincues de Chelsea, après avoir stoppé la séquence des Invincibles à 49 matchs en 2004, avant de terminer la course de 40 matchs de Jose Mourinho à Chelsea un an plus tard.

Wayne Rooney a conclu une victoire 2-0 pour Man United contre Arsenal en 2004 pour mettre fin à la course invaincue d’Arsenal Wenger – le match a été surnommé “ La bataille du buffet ” et “ Pizzagate ” après que Sir Alex Ferguson a été frappé avec une tranche de pizza dans une bagarre d’après-match entre les équipes dans le tunnel

Liverpool compte actuellement un passage de 38 matchs qui remonte à une victoire sur Brighton il y a près de 12 mois.

C’est la troisième plus longue séquence de l’histoire de la Premier League, et Man United pourrait terminer un triplé de victoires de fête en affrontant leurs rivaux féroces ce week-end.

Liverpool est clairement favori pour remporter la victoire n ° 39 et combler l’écart sur un autre record, après avoir réalisé le meilleur début de saison de l’histoire des cinq meilleures ligues européennes.

Mais le cahier de formulaires sortira par la fenêtre de la dernière rencontre de dimanche entre les rivaux historiques, et United a de bonnes raisons de se sentir positif quant à la revendication d’un résultat possible.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer est la seule équipe à avoir marqué des points sur les Reds cette saison avec leur match nul 1-1 en octobre, alors que Liverpool a été sauvé par le but tardif du remplaçant Adam Lallana.

Liverpool a gardé sa course invaincue intacte, tout comme Adam Lallana a inscrit un égalisateur tardif pour arracher un match nul 1-1 à Old Trafford plus tôt cette saison

Cela a également mis fin à la séquence de 17 victoires consécutives de Liverpool en Premier League et les a empêchés de battre un nouveau record alors qu’ils étaient à un match du score de Manchester City.

United a également été battu une seule fois lors de ses cinq derniers matches de Premier League à Anfield.

Mais, avec Marcus Rashford un doute pour le match après une blessure au dos, l’ancien gardien des Red Devils Mark Bosnich ne s’attend pas à une victoire choc sur le Merseyside.

S’exprimant lors du petit déjeuner sportif Alan Brazil, l’Australien a déclaré: «L’équipe de Jurgen Klopp vole absolument, mais Manchester United nous a surpris avant cette saison.

Glen Johnson dit que Man United a fait une “ énorme erreur ” en provoquant Marcus Rashford “ épuisé ” en FA Cup

“Ce week-end, comme contre Manchester City à l’extérieur [a 2-1 United win at the Etihad Stadium in December], personne ne donne aucune chance à United.

«Mais ils sont la seule équipe à avoir récolté des points de Liverpool en championnat cette saison, donc on ne sait jamais!

“Je serais ravi de dire” oui, ils peuvent le faire “, mais ma tête dit non.

“Surtout avec le doute sur Rashford, je ne pense vraiment pas.”

