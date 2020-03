Une vidéo de l’agression de Renato Ibarra contre sa femme est révélée

Le procès auquel vous faites face Renato Ibarrajoueur du Amérique, pour violence familiale Il ajoute un autre test, ce qui pourrait signifier qu’il ne quitte pas le Reclusorio Oriente à Mexico.

Le magazine TV Notas était chargé de partager un vidéo où l’agression du footballeur équatorien envers sa femme est appréciée Lucely Chalá.

# LucelyChalá nous a raconté en #exclusif le cauchemar et l’agression physique qu’elle a subis pendant la grossesse, par son mari Renato ‘N’ de # America. pic.twitter.com/5H16hcmRPn

– TVNotas Magazine (@TVNotasmx) 12 mars 2020

Avec un objet dans sa main, tenu par son dos par son frère et crier une série de insultes est la façon dont le membre du Eagles dans ce qui semble être une pièce.

Dans le matériel publié par la publication spécialisée montre le témoignage de Chalá tandis qu’en arrière-plan des photos d’elle apparaissent dans le hôpital.

“Renato et j’étais dans la chambre et il tiré par les cheveux et m’a poussé contre le mur. Il l’a fait même s’il savait que mon grossesse C’était risqué pour la récente perte que j’ai subie. Alors qu’il me battait, les membres de sa famille, au lieu de le calmer, ont commencé à frapper ma sœur puis moi! »Étaient ses déclarations.

Il convient de mentionner que ce jeudi sera la deuxième audience où il sera défini si le joueur est lié au processus et fait face à une peine qui pourrait atteindre 40 ans, ou être libéré sous le pardon de son partenaire.