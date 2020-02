Unicaja – Andorre: Unicaja détruit Andorre pour revenir en finale de Coupe 11 ans plus tard

Unicaja n’a pas raté l’occasion. Les hôtes de la Copa del Rey ont réussi le laissez-passer pour les 11 dernières années après l’avoir perdu contre Tau Vitoria e Ils tenteront de la gagner 15 ans après leur triomphe à Saragosse contre le même rival, le Real Madrid. Les Andalous ont passé un Morabanc Andorre qui a payé les excès de la veille après avoir remporté un match de crise cardiaque contre Tenerife.

Animé par un public formidable, Malaga a commencé le choc avec une intensité inhabituelle et a immédiatement trouvé les premiers avantages avec un Jaime Fernández superlatif marquant plusieurs paniers de mérite jusqu’à un total de 19 points. Ibón Navarro et Andorre ont été faits de nuit. Ils n’avaient aucune idée en attaque et ont même été doublés au tableau d’affichage par 44-22 avant la pause.

L’équipe de la Principauté a tenté un retour au troisième trimestre avec un La séquence spectaculaire de Hannah. L’Américain n’a cependant jamais réussi à réduire le désavantage des 10 points psychologiques et Unicaja bientôt réajusté pour mettre une terre entre insurmontable pour l’équipe visiteuse.

Martín Carpena a fait la fête au dernier quart-temps en gagnant à plaisir jusqu’à 30 points. Raphael chantant “Aujourd’hui peut être ma grande soirée”, les fans ont profité d’une journée de gloire après des années d’obscurité. Unicaja a rendez-vous avec l’histoire ce dimanche.