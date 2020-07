United en forme accueille les cerises en difficulté à Old Trafford

L’hôte en forme de Manchester United en difficulté Bournemouth cet après-midi et talkSPORT vous apportera une couverture complète de l’affrontement en Premier League.

United s’incline ce week-end à seulement deux points de Chelsea en quatrième et a été très impressionnant depuis le redémarrage.

.

Bournemouth a battu Manchester United 1-0 plus tôt cette saison

Man United en direct: Roy Keane averti, Fernandes et Pogba partent, Mata prêt à partir

Premier League en direct: Brighton bat Norwich, nouvelles des équipes de Man United et Leicester

Comment regarder tous les matchs de Premier League ce week-end et qui seront gratuits

Norwich se rapproche du championnat alors que l'impitoyable Brighton remporte une victoire inestimable

Calendrier de la Premier League: dates et heures de coup d'envoi à mesure que d'autres matchs sont confirmés

Arsenal News en direct: Arteta se tait sur Guendouzi et Ozil, Starlet signe un nouvel accord

Mourinho a exploité le « maillon faible » de Sanchez en 2017 – il est maintenant au cœur de la défense des Spurs

Commentaire Leicester v Palace: Couverture complète sur talkSPORT 2 du King Power

Chelsea vs Watford live talkSPORT commentary: nouvelles de l'équipe et couverture exclusive

Le duo de stars commence malgré les rumeurs de blessures

Bournemouth, en revanche, a été affligeante ces dernières semaines et semble destinée à baisser si elle ne commence pas à changer les choses.

Les hommes d’Eddie Howe ont été battus par Newcastle et pourraient bien lutter contre une équipe United qui a volé.

Mais les Cerises peuvent être soutenues par leur victoire sur United en novembre – l’ancien Red Devil Josh King leur a donné une victoire 1-0 au Vitality.

United, cependant, a battu Bournemouth 4-1 à Old Trafford lors du dernier mandat.

Manchester United vs Bournemouth: Nouvelles de l’équipe

Man United n’a plus de soucis de blessure et reste inchangé par rapport à l’équipe qui a battu Brighton la dernière fois.

Axel Tuanzebe et Phil Jones restent à l’écart, donc l’adolescent Ethan Laird a été promu dans leur équipe.

Pour Bournemouth, Callum Wilson reste indisponible alors qu’il termine une suspension de deux matchs.

Simon Francis n’est toujours pas prêt à revenir dans l’équipe alors qu’il continue sa récupération d’un problème au genou.

Man United: De Gea, Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, Pogba, Matic, Greenwood, Fernandes, Rashford, Martial.

Subs: Bailly, Mata, Andreas Pereira, Fred, James, Romero, Ighalo, McTominay, Williams.

Bournemouth: Ramsdale, Smith, Ake, Kelly, Rico, Brooks, L Cook, Lerma, Stanislas, King, Solanke.

Sous-marins: Boruc, Gosling, Surman, Danjuma, Stacey, H Wilson, Billing, Travers, Surridge.

Arbitre: Mike Dean

.

Bruno Fernandes et Manchester United sont impressionnants depuis le redémarrage Manchester United vs Bournemouth: Statistiques des matchs

Manchester United a remporté sept de ses huit matchs à domicile contre Bournemouth toutes compétitions confondues, en tirant l’autre en mars 2017 (1-1).

Bournemouth cherche à terminer son premier doublé de Premier League contre Manchester United après sa victoire 1-0 à domicile en novembre.

Manchester United a gardé cinq feuilles blanches lors de ses six derniers matchs à domicile en Premier League (W4 D1 L1) – autant qu’ils en avaient lors de leurs 32 précédents à Old Trafford. Ils cherchent à gagner quatre matches de championnat consécutifs sans concéder pour la première fois depuis une série de six se terminant en octobre 2017.

Bournemouth a perdu 10 de ses 11 derniers matchs à l’extérieur de la Premier League (W1), alors qu’au total aucune équipe n’a perdu plus sur la route cette saison que les Cherries (12).

Manchester United est invaincu lors de ses 15 derniers matches toutes compétitions confondues (W11 D4), la meilleure séquence actuelle parmi toutes les équipes de Premier League. Leur dernière course a duré plus longtemps en janvier 2017 (17 matchs).

Bournemouth n’a pas réussi à garder une feuille blanche lors de l’un de ses 15 derniers matches de Premier League, la pire manche en cours de la division et la pire manche de la ligue des Cherries depuis 21 matchs sans match entre avril et octobre 1994.

53% (16/30) des buts marqués par Bournemouth cette saison l’ont été sur coups de pied arrêtés, le pourcentage le plus élevé de la division. Les Cherries n’ont pas marqué en match ouvert en cinq heures et 51 minutes de football en Premier League.

Bournemouth a perdu ses quatre derniers matches de Premier League, sa troisième manche de la saison. Ils ne sont que la 12e équipe à avoir réalisé au moins trois séries de 4 défaites consécutives ou plus au cours d’une saison en Premier League, avec seulement trois des 11 précédentes évitant la relégation, plus récemment Newcastle en 2017-18.

Bruno Fernandes de Manchester United a été impliqué dans huit buts lors de ses huit matches de Premier League jusqu’à présent (5 buts, 3 passes décisives). Il marque en moyenne un engagement de but toutes les 85 minutes en Premier League ce trimestre, juste derrière Sergio Agüero (un sur 77) parmi les joueurs ayant joué au moins 500 minutes.

Anthony Martial a marqué huit buts lors de ses sept derniers matches de championnat à domicile pour Manchester United, autant qu’il en avait lors de ses 29 précédents à Old Trafford en Premier League.