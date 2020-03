United négocie la signature de Lemar

En ces semaines de pause football, les clubs de football en profitent et se concentrent sur la planification de la saison prochaine incertaine. Les premiers mouvements sont déjà en cours dans certaines équipes, comme le Manchester United qui, selon Daily Mail, se serait avancé pour obtenir la signature de Thomas Lemar après négociation avec le Athlète de Madrid.

Les Red Devils sont confrontés à une autre saison vierge et du haut ils recherchent déjà une planification sportive plus agressive et exigeante qui amène le club à se battre à nouveau pour les titres, tant en Angleterre qu’au niveau européen. Le Unis suivent la situation depuis Lemar, qu’ils placent comme l’un des objectifs de cet été pour renforcer les côtés du front d’attaque. Selon ESPN, cela se serait déjà produit une première rencontre entre les représentants du joueur et les managers des jours anglais avant que l’état d’alarme ne soit décrété en Espagne.

Le Français vit sa deuxième saison dans la Wanda Metropolitano et n’a pas encore caillé. L’année dernière, il s’est démarqué par son irrégularité malgré la démonstration du contraire à Monaco, où il se démarque et où les matelas font son transfert. Cette saison si possible, son impact sur l’équipe a diminué. Angel Correa l’a dépassé à gauche et la signature de Yannick Carrasco –Homme qu’il est venu remplacer en son temps–, dénote que la confiance de Cholo Simeone en elle, c’est minime.

Toutes les parties comprennent que le site de Lemar n’est pas la boîte à matelas de là à ce que le Athlète de Madrid écouter les offres du joueur. Bien sûr, le dôme rouge et blanc prévoit de rentrer au final une bonne somme d’argent malgré tout. L’investissement des Français a dépassé les 70 millions d’euros il y a seulement deux étés, lors de sa signature jusqu’en 2023. Son prix a chuté depuis lors, actuellement évalué à 30 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.