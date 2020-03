Urban Meyer devient brutalement honnête à propos du repêchage de la NFL 2020

Urban Meyer a été brutalement honnête à propos du repêchage de la NFL 2020 récemment.

Apparaissant sur Football Now sur Fox Sports 1, il a insisté sur le fait que de nombreuses équipes professionnelles ont un processus de rédaction très imparfait.

“Il y a une raison pour laquelle les programmes ne gagnent tout simplement pas très souvent et c’est parce que je n’ai jamais entendu parler de (leur service du personnel)”, a-t-il déclaré.

“Je ne vais pas donner de noms ni d’entraîneurs, mais ce sont les équipes qui ne gagnent pas”, a-t-il déclaré.

“Et ils ne gagneront probablement pas l’année prochaine et ils ne gagneront probablement pas l’année suivante.”

. @ CoachUrbanMeyer sur la façon dont le coronavirus modifie le repêchage de la NFL 2020 (GRATUIT via @GarrettStepien) https://t.co/AvFScqLkoS pic.twitter.com/sPLFOMjf4J

– Bucknuts (@ Bucknuts247) 31 mars 2020

Pourtant, tout le monde n’a pas un processus brisé. Les patriotes de la Nouvelle-Angleterre, selon Meyer, font les choses correctement.

“Non. 1 est de développer une culture, de mettre en œuvre une culture. N ° 2, c’est ce qu’on appelle l’acquisition de talents. Et au collège, c’est le recrutement et le développement. Et dans la NFL, c’est la rédaction et la libre agence, etc. et le développement.

“Et quand j’étais un jeune entraîneur, je n’avais vraiment pas fixé de critères quand j’ai commencé. Ensuite, un gars nommé Bill Belichick venait me rendre visite chaque année. Et sa visite n’a pas été rapide. C’était qu’il était dans mon bureau pendant trois ou quatre heures.

«Il rencontrait tous les joueurs. Il me posait des questions. Ce ne serait pas une seule fois: «Quelle est sa vitesse», ou «Quelle est sa taille» ou «Quel est son saut vertical?». Il me demandait s’il correspondait aux critères d’un patriote de la Nouvelle-Angleterre.

«Je sais exactement ce que c’était – c’était un compétiteur intense, de la ténacité et tout ce en quoi il croit, car il m’en a assuré constamment. Et j’ai changé ma façon de recruter. »

Le repêchage de la NFL 2020 devrait avoir lieu le 23 avril.

