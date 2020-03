USA Swimming demande que les Jeux olympiques de Tokyo soient reportés à 2021

De nombreux pays à travers le monde sont passés sous contrôle en réponse à l’épidémie de coronavirus sans calendrier précis pour un retour à la normale, mais plus tôt cette semaine, le Comité international olympique a demandé aux athlètes de “continuer à se préparer” pour les prochains Jeux olympiques de Tokyo 2020 “comme du mieux qu’ils peuvent. Le CIO a déclaré mardi dans un communiqué qu’il n’était «pas nécessaire de prendre des décisions drastiques» à quatre mois de la date prévue du début des Jeux, le 24 juillet – mais divers dirigeants et organisations demandent maintenant le report des Jeux olympiques.

Un membre du Comité olympique japonais a déclaré cette semaine que le CIO «mettrait les athlètes en danger» en poursuivant l’événement comme prévu, et ce sentiment a été repris par USA Swimming, qui a demandé publiquement au Comité olympique et paralympique américain de plaider pour que les Jeux soient déplacés jusqu’en 2021.

Dans le communiqué, USA Swimming a noté que de nombreux athlètes américains ont vu leur monde «bouleversé» par la crise, et que faire avancer les Jeux olympiques remettrait «en question l’authenticité de règles du jeu équitables pour tous».

«Notre priorité absolue à USA Swimming a été et continuera d’être la santé et la sécurité de nos athlètes, entraîneurs, personnel, bénévoles et autres membres.

Alors que cette pandémie mondiale s’aggravait, nous avons vu le monde de nos athlètes bouleversé et nous les avons vus lutter pour trouver des moyens de se préparer et de s’entraîner – dont beaucoup pour la plus grande opportunité de compétition de leur vie.

Nos nageurs de classe mondiale sont toujours prêts à courir n’importe qui, n’importe quand, n’importe où; cependant, aller de l’avant au milieu de la crise sanitaire mondiale cet été n’est pas la réponse. »

