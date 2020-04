USTA convertit le site de l’US Open en un établissement médical temporaire

L’Association américaine de tennis pourrait commencer la construction dès mardi d’une installation médicale temporaire dans l’un des sites de tennis les plus emblématiques du pays.

Chris Widmaier, porte-parole de l’USTA, a déclaré au Wall Street Journal que le Billie Jean King National Tennis Center, le site de l’US Open à New York, sera converti en centre médical de 350 lits pour aider les hôpitaux submergés de la région. .

Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, New York est en tête des États-Unis dans les cas confirmés avec environ 67 000 personnes mardi.

Widmaier dit que l’établissement médical est destiné à traiter les patients qui n’ont pas contracté le coronavirus, mais cela pourrait changer.

“Nous sommes là pour faire tout ce dont la ville et l’État ont besoin”, a déclaré Widmaier au Wall Street Journal.

.