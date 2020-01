Vacances d’hiver? Chelsea ne sera pas déçu lors des matchs d’horreur de février, y compris des affrontements avec Tottenham et le Bayern Munich

Les clubs de Premier League attendent avec impatience une pause bien méritée de leur calendrier chargé en février, mais pour Chelsea, ils affrontent leur mois le plus important de la saison.

Les Bleus bénéficieront de deux semaines de congé, comme tout le monde, mais ils devront encore faire face à une série de rencontres sérieusement intimidantes.

Lampard ne voudra pas regarder les rencontres de Chelsea

Un voyage à Leicester fait signe le premier jour du mois – puis deux semaines plus tard, ils accueilleront Manchester United et Tottenham à Stamford Bridge en l’espace de cinq jours.

Et puis trois jours plus tard, le champion d’Allemagne Bayern Munich fera également le déplacement dans l’ouest de Londres pour affronter les hommes de Frank Lampard.

C’est un mois qui définira la saison de Chelsea, d’autant plus qu’ils se heurteront à Arsenal et feront face à un match difficile de quatrième ronde de FA Cup contre Hull dans les dernières semaines de janvier.

Les Blues ont actuellement un coussin de cinq points les séparant de Manchester United, cinquième, qui affrontera Liverpool ce week-end tandis que Chelsea se rendra à Newcastle, blessé.

Mais même si les Bleus parviennent à combler un écart de huit points, ils pourraient en avoir besoin d’ici la fin du mois prochain.

Le cauchemar de Chelsea en février

Leicester City (A) – 01/02

Manchester United (H) – 17/02

Tottenham Hotspur (H) – 22/02

Bayern Munich (H) – 25/02

Bournemouth (A) – 29/02

Pourquoi la Premier League a-t-elle des vacances d’hiver?

Pour la première fois dans l’histoire de haut vol, la Premier League est prête pour une pause de mi-saison ce trimestre.

La décision a été prise après des consultations entre la Premier League, la Football Association et la Football League en juin 2018.

Alors que la Premier League a résisté pendant des années, la pression des joueurs et des clubs sur la charge de travail a conduit à la décision de déployer un nouveau repos en février.

Au lieu que tout le football s’arrête pendant une période de deux semaines, comme c’est le cas dans toute l’Europe, l’ensemble des matches sera réparti sur deux week-ends.

Il y aura quatre matchs disputés les samedi 8 et 9 et les six matches restants auront lieu le week-end après, donc tout le monde aura deux semaines de congé.

Chelsea vs Manchester United le 17 février marquera la fin de la pause hivernale.

