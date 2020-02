Vail s’excuse et explique «l’apocalypse de la ligne de remontée» 5 jours plus tard

Les retombées sur les réseaux sociaux de ce qui a été décrit par un skieur comme une «apocalypse de la ligne de remontée» ont incité Vail Mountain à présenter des excuses et une explication mercredi, cinq jours après les longues lignes de remontée et les longs temps d’attente qui ont égaré les invités.

Vail Mountain a reçu 38 pouces en 48 heures, et les skieurs et les snowboarders étaient impatients de profiter de la poudre fraîche, mais la montagne n’était pas tout à fait prête pour la surabondance de clients, beaucoup se présentant deux heures avant l’ouverture de la station.

Des photos et des vidéos des lignes de remontées mécaniques circulant sur les réseaux sociaux ont conduit Beth Howard, directrice des opérations de Vail Mountain, à faire cette déclaration partagée par The Aspen Times:

Wow, quelle tempête. Le week-end dernier, sur une période de 48 heures, nous avons reçu 38 pouces de neige à Vail Mountain, qui se classe parmi les cinq chutes de neige les plus importantes de notre histoire de 58 ans. Nous savons que personne ne veut manquer de poudre comme ça – nous nous sommes donc mis au travail. Nous avions beaucoup de choses en jeu.

Creuser de ce genre de chutes de neige pour ouvrir notre montagne et la rendre sûre pour les clients nécessite un effort herculéen de la patrouille à ski, des opérations de remontées mécaniques, des dameurs et de tout le personnel de Vail Mountain. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour leur travail acharné.

Nous étions entièrement dotés en personnel – c’était vraiment un scénario tout-en-un – et nous n’avons épargné aucune dépense pour ouvrir la montagne le plus rapidement possible. En fait, notre équipe de patrouille a utilisé un nombre record d’explosifs pour atténuer complètement les avalanches. Mais la sécurité passe toujours en premier – et pour que le terrain soit absolument sûr pour les clients et les employés, cela prend du temps.

Je tiens à remercier nos invités pour leur patience ce week-end et à m’excuser pour toute expérience qui n’était pas idéale. Je voudrais également profiter de cette occasion pour reconnaître et fournir un contexte autour de deux lignes de remontée particulièrement frappantes que les gens ont vues sur les réseaux sociaux.

Vendredi et samedi, la ligne au bas de la télécabine était indéniablement longue. Les invités ont commencé à faire la queue à 6 heures du matin – plus de deux heures avant notre ouverture – désireux, comme moi, de découvrir la poudre historique. Bien que je n’aime pas voir qui que ce soit attendre sur une ligne, je tiens à vous assurer que ces lignes ont disparu à 10 heures le vendredi et à 9 h 15 le samedi. Cette télécabine peut gérer un grand nombre d’invités – et une fois le groupe initial dissipé, la file durait environ cinq minutes le reste de ces jours.

Samedi midi, alors que la majorité de la montagne était libre de lignes, nous avons vu une situation plus difficile dans la quantité limitée de terrain que nous avions pu ouvrir en toute sécurité dans nos Back Bowls. Comme beaucoup d’entre vous le savent, lorsque vous skiez ou montez les bols Sun Down et Sun Up vers le bas, la seule option à télécharger est la chaise 5. À 10 h 30, le temps d’attente a commencé à dépasser 30 minutes, et la ligne s’est allongée beaucoup plus longtemps . À 14 heures, la ligne s’était calmée, mais cette période entre les deux a créé une expérience inacceptable pour nos clients et je m’excuse auprès de tous ceux qui s’y sont coincés.

Nous avons envisagé de limiter ou de mesurer l’accès des invités à ce terrain, mais franchement, ce n’était pas quelque chose que nous avions fait auparavant. Nous avons également essayé d’avertir les clients de la ligne, mais nous avons été loin de notre efficacité – et même lorsque nous l’avons fait, les clients avaient tendance à skier juste devant notre personnel parce qu’ils voulaient profiter de la poudre intacte. Pour compenser les éventuels impacts sur les clients, nous avons décidé de maintenir les ascenseurs en marche une demi-heure supplémentaire.

Encore une fois, je sais que nous aurions pu faire un bien meilleur travail en anticipant ces situations et en communiquant avec nos clients. Alors que nous nous dirigeons vers un autre grand week-end – avec plus de neige dans les prévisions – je me concentre sur l’amélioration de ces canaux de communication. Vous verrez plus de mises à jour et d’informations sur tous les comptes sociaux de Vail Mountain, et je suis heureux de partager que l’application EpicMix a été mise à niveau afin que vous puissiez vous y fier pour des temps d’attente précis sur les remontées mécaniques.

Je suis bien conscient qu’une image vaut mille mots, mais j’espère vraiment que mes mots ici aideront à mettre en contexte ce qui s’est passé. Je fais entièrement confiance à notre équipe de Vail Mountain et à l’énorme investissement que nous avons fait dans les télésièges à grande vitesse pour atténuer les inquiétudes concernant les lignes de remontées mécaniques dans notre station. Je suis convaincu qu’il s’agissait d’un incident isolé au milieu de conditions extrêmes.

Aujourd’hui, nos opérations sont revenues à la normale et les conditions sont vraiment exceptionnelles. J’espère vous voir bientôt ici.

Cordialement,

Beth Howard

Chef de l’exploitation, Vail Mountain

Photo gracieuseté de Joel Salamone.

