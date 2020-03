Valence a décidé de son premier renfort pour le prochain cours

Valence prévoit déjà la prochaine saison. La position d’arrière gauche est l’un des problèmes que le club a sur la table pendant ces semaines d’arrêt en raison de la crise des coronavirus, et tout indique que ce mal de tête va être résolu très prochainement. À Mestalla, ils essaient renouveler et récompenser Gayá, fixé dans la voie de gauche de la défense, et ils veulent que le complément pour cette démarcation soit Toni Lato, avec qui ils comptent jouer une fois cette saison terminée.

Le jeune de 22 ans a décidé de partir en prêt cette saison pour continuer à acquérir de l’expérience et des minutes au plus haut niveau. Son premier club était PSV Eindhoven, dans lequel il a joué lors de la première manche du championnat néerlandais, mais il avait à peine sur le marché d’hiver, il s’est retrouvé à Osasuna pour renforcer le flanc gauche de l’arrière. Lato n’a pas bien fait à cause de l’alerte de santé pour le Covid-19, car lorsqu’il gagnait en importance, le championnat s’est arrêté jusqu’à nouvel ordre.

Cependant, en ce qui concerne l’avenir, le Valencien sait déjà que la saison prochaine, l’idée du club Mestalla est de faire partie de l’équipe première, pour compléter et rivaliser avec Gayá pour le poste. Ce cours, cette place est occupée Jaume Costa, qui joue pour Valence prêté par Villarreal, Mais tout indique qu’il n’est pas dans les plans de l’entité de mettre la main sur le joueur immobilier après le prêt, c’est pourquoi Lato est envisagé pour la campagne 2021/22.

Il reste encore beaucoup de travail à la direction du sport, désormais commandé par César Sánchez, bien qu’il soit difficile de planifier sans savoir si Valence jouera ou non une compétition européenne la saison prochaine, un aspect fondamental en termes de budget.