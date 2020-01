Valence a un accord pour signer Paco Alcácer

Comme nous l’avons dit dans OKDIARIO, Anil Murthy et Jorge Mendes ont déménagé à Barcelone pour finaliser le départ de Rodrigo Moreno au Barcelone. Si Peter Lim a approuvé l’opération, c’est parce que le Valence Vous êtes déjà lié à ce qui sera votre remplaçant. L’ensemble qui a un accord avec Paco Alcacer afin qu’il retourne à Mestalla en prêt.

L’avant de 26 ans Je voulais quitter le Borussia Dortmund depuis l’arrivée de Haaland L’équipe allemande a vu son rôle réduit. Paco Alcácer court le risque de rester en dehors de la prochaine Eurocopa et c’est quelque chose dont Valence a profité pour mettre sa signature sur les rails. Le Borussia, quant à lui, inclura une option d’achat qui vous permettra de récupérer un montant proche de 28 millions qui en son temps a payé Barcelone pour son transfert.

Les clins d’oeil de Paco Alcácer Valencia

Le Torrente a toujours été prêt à revenir sur le plateau, bien que de nombreux fans ne lui aient pas encore pardonné d’aller au Barcelone. “Je suis plus fan. Je veux que ça aille parfait. Un jour j’espère que les routes se croiseront à nouveau“Il a dit Paco Alcacer en septembre lors d’une concentration de l’équipe espagnole à Las Rozas.

Dans une autre interview, qui a eu lieu avant le différend de la finale de la Copa del Rey entre le Valence et à Barcelone, les deux anciennes équipes de Paco Alcácer, l’attaquant n’a pas hésité à se positionner: “Je pars avec Valence, je viens de Valence, j’ai grandi là-bas. De plus, Barcelone possède de nombreux trophées et Valence n’en a pas gagné depuis de nombreuses années. Quoi qu’ils me disent dans la rue, je m’en fiche», A-t-il déclaré dans The Transistor of Onda Cero.