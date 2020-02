Valence – Atlético de Madrid: la Ligue des champions joue également à Mestalla

Duel pour les champions avant les champions. Valence et Athlète de Madrid ils font face ce vendredi à Mestalla lors de la réunion qui ouvre le 24e jour de la Ligue de Santander et ce sera avant le retour de la compétition maximale, où la semaine prochaine, les deux sets seront mesurés à Atalanta et Liverpool, respectivement. Mais avant de faire face à leurs engagements européens, il faut penser à trois points qui seront plus que cela, car c’est un duel direct dans la lutte pour terminer dans les quatre premiers et, par conséquent, terminer dans les points d’accès à la Ligue des champions pour la saison prochaine.

Les deux équipes sont séparées dans le classement de la Ligue de Santander par deux points. Simeone a réussi à se taper la tête et, après cinq matchs sans gagner, la victoire contre Grenade les ramène à la quatrième place. Une position à laquelle aspirent également les Valenciens, mais qui n’aura rien de facile, après la défaite écrasante contre Getafe la veille.

Sans marge d’erreur, les locaux ont besoin d’une victoire contre Madrid. Le douloureux 3-0 contre Getafe peut compliquer leurs options pour se répéter en Ligue des champions la saison prochaine. Par conséquent, ils ne peuvent échouer devant leurs fans face à un Atlético, qui, après avoir renoncé à la lutte pour le titre, ne peut que conserver la compétition continentale, où l’équipe imbattable de Liverpool.

Simeone récupère ses troupes

Diego Pablo Simeone, interrogé à de récentes dates et dont la continuité est dans l’air pour la prochaine saison, récupère les joueurs pour l’importante visite à Mestalla. Giménez, Felipe, Arias et Morata ils reviennent à temps pour l’arrivée de la Ligue des champions et peuvent être testés avant tout le che. Il n’en est pas de même avec Joao Felix, dont la présence contre Liverpool est plus que compliquée.

Simeone a plus de troupes, car il a fait de nombreuses victimes lors de récentes réunions, ce qui l’a empêché d’en ajouter beaucoup. Là où les rojiblancos remarqueront le plus haut sera, bien sûr, en défense, où ils ne disposaient que de quatre hommes.

Celades, pour sa part, il a déjà la majorité de ses joueurs disponibles. Le technicien déjà Vous pouvez compter sur Guedes, Gayà, Kang-In … mais pas avec Rodrigo ou Coquelin. Les deux joueurs devraient être mercredi prochain contre l’Atalanta, mais n’ont pas réussi à atteindre le duel contre l’équipe de rojiblanco.

Les deux techniciens sont attendus ne réserve pas grand chose pour la Ligue des champions, car le duel direct entre les deux est suffisamment important pour doser les forces pour une compétition maximale. Ce que Simeone pourrait faire serait de sauver Morata et de le faire jouer seulement quelques minutes après avoir quitté sa blessure.