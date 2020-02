Valence – Atlético de Madrid: le football en direct en ligne aujourd’hui

Minute 3 Je cherchais Soler à Guedes sur le devant de la zone, mais j’ai coupé le col Arias.

2 minutes. Tir très haut de Guedes, qui revient aujourd’hui au titre à Mestalla.

1 minute. L’Atlético fait son premier pas sur la zone de Valence après une remise en jeu, mais l’action ne prospère pas. Balle pour le gardien che.

Lancez le ballon à Mestalla !!!! DÉMARREZ VALENCIA – ATLÉTICO DE MADRID! Et avec lui le Jour 24 de la Ligue de Santander! Il est mis en jeu par l’équipe locale.

20:58 Tout est prêt pour démarrer le jeu entre le Valence et le Athlète de Madrid! Football vendredi soir, soirée Ligue à Mestalla! Un duel fondamental dans leurs aspirations européennes!

20:57. Ils vont déjà à la pelouse de Mestalla les joueurs de Valence et l’Atlético de Madrid.

20:56 Il Athlète de Madrid feuilles avec: Oblak; Lodi, Felipe, Savic, Arias; Saul, Thomas, Llorente, Koke; Correa et Vitolo.

20:55 Il Valence part avec: Doménech; Wass, Gabriel Paulista, Mangala, Gayá; Carlos Soler, Parejo, Kondogbia, Ferrán; Guedes et Maxi Gómez.

20:50 L’arbitre nommé pour diriger cette Valence – Atlético de Madrid Il s’agit de la collégiale catalane, David Medié Jiménez.

20:46 Les joueurs se sont déjà retirés au vestiaire pour écouter le dernier discours avant le début du match entre Valence et l’Atlético de Madrid.

20:42. Au premier tour, le duel entre les Valence et le Athlète de Madrid dans la Wanda Metropolitano, elle s’est terminée avec 1-1 sur le tableau d’affichage, après les buts de Diego Costa, du penalty et de Dani Parejo. De plus, Kang In a été expulsé au moment de la remise.

20:41 Lors de ses dix derniers affrontements Ligue, la victoire a été six fois pour lui Athlète de Madrid et les quatre autres duels ont été résolus par un match nul, de sorte que le Valence Essayez aujourd’hui de retrouver la victoire contre Madrid.

20:37 Alors que le moment pour commencer commence Valence – Atlético de Madrid que nous allons vivre en ligne et en direct, nous en profitons pour revoir quelques données qui nous ont laissé d’autres duels entre le che entier et le rojiblanco.

20:35 Les joueurs se réchauffent déjà Valence et Athlète de Madrid sur l’herbe de Mestalla.

20:33 Moins d’une demi-heure pour commencer le duel Mestalla! Moins d’une demi-heure pour cela Valence – Atlético de Madrid qui sert de pistolet de départ à la jour 24 de la Ligue.

20:28 S’il ne faut pas oublier qu’à son tour, l’équipe de Celades comme celui de Simeone ils auront également en tête, pour sa proximité, un autre événement important: le match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions. Les Valenciens joueront à domicile contre l’Atalanta mercredi, tandis que Madrid recevra le champion actuel, Liverpool, à domicile un jour plus tôt.

20:25. Ce Valence – Atlético de Madrid C’est d’autant plus important que les Valenciens et Madrid battent leur plein sur les places européennes. Si l’équipe qui gagne remporte le rouge et le blanc et sera placée à la quatrième place, alors que les rojiblancos cherchent à sécuriser une autre position cette semaine avec les trois points de Mestalla.

20:18 Il Athlète de MadridEn revanche, il a réussi à retrouver la victoire le dernier jour après une période compliquée. Un but solitaire d’Ángel Correa a permis de laisser les trois points à domicile contre Grenade et de grimper à la quatrième place, avançant sur la table de ses rivaux ce soir.

20:12 Il Valence Il s’agit d’une défaite douloureuse contre Getafe, mais l’équipe des Celades a trois victoires consécutives à domicile contre Eibar, Barcelone et Celta. Lors des deux dernières visites, il a également laissé le but à zéro.

20:06 Dans le Valence les principales nouveautés sont l’entrée dans les onze de Mangala et Guedes, tandis que dans le Athlète de Madrid Arias et Felipe entrent onze. Morata attendra son moment sur le banc.

20:06 Ils restent sur le banc de l’Atlético: Adam, Giménez, Hermoso, Vrsaljko, Lemar, Carrasco et Morata.

20:02. Nous avons déjà les files d’attente confirmées pour ce Valencia – Atlético de Madrid! Et il y a des nouvelles!

20h00 Bonsoir! Nous sommes déjà là pour commenter direct et en ligne le match de championnat entre Valence et l’Atlético de Madrid, qui sera joué à partir de 21h00 dans Mestalla. Le duel entre le set che et le rojiblanco sert de point de départ au Jour 24 de la Ligue de Santander.

Il Valence quitter ce jour à partir de la septième place de la Ligue et recevez le Athlète de Madrid, situé à la quatrième place, mais ils ne sont que deux points de différence entre les deux clubs. Un match donc dont le résultat sera d’autant plus pertinent que les deux clubs sont en pleine lutte pour les places européennes.

Quant à l’appel à cette réunion des Ligue dans Mestallatellement Valence comme Athlète de Madrid Ils font de nombreuses victimes. Celades n’a pas pu compter sur Rodrigo ou Coquelin pour ce rendez-vous mais est entré dans la liste Gayá. Du côté de Simeone, l’Argentin a récupéré Giménez et Arias et Morata est également arrivé à temps, mais il ne peut toujours pas compter sur Joao Félix. Nous connaîtrons les files d’attente officielles pour cela Valence – Atlético de Madrid.