Valence – Barcelone: ​​Rodrigo met le morbide et menace le Barça … avant de signer pour eux?

Rodrigo Moreno est l’objectif numéro un de Barça en ce moment. Il y a plusieurs candidats que le club a dans son deck pour combler le poste vacant qui laisse Luis Suarez pour sa blessure. Le vide laissé par la charrúa à partir de là est trop grand pour que l’engagement inattendu de signer une avance comporte des risques. Le pari est clair, presque public, par l’air espagnol. Bien qu’il y ait de grandes différences dans les plans des deux équipes. Il Valence veut 60 millions pour lui, la moitié de sa clause de résiliation (120 kilos); Barça … une mission.

Au milieu de tout cela, Rodrigo et le Valence-Barça qui se joue ce week-end Mestalla Le vingt et unième jour de la Ligue de Santander prépare la morbidité avec un duel qui se vivra sur l’herbe et aussi dans les bureaux. Les doutes oscillent toujours sur l’attaquant, qui a dû s’arrêter en début d’année pour un genou foulé. Il a raté le Super Coupe d’Espagne, où son équipe est tombée avec le Real Madrid, et la débâcle s’est perdue Majorque (4-1).

Le joueur semble déjà guéri, entraîné avec le groupe et est entré dans l’appel bien que sa propriété avant les culés n’est pas garantie au milieu des souhaits du conseil d’administration de l’avoir de l’autre côté. Au début, peut-être pas, mais il est possible pour l’Espagnol de sauter en seconde période pour affronter les Blaugrana. De l’ennemi … à un allié possible dans quelques jours. Dans quelques jours depuis le Barça Il ne dispose que d’une semaine pour négocier et clôturer la signature du Rodrigo, puisque la fenêtre d’hiver prend fin le 1er février prochain à 23 h 59.

Les problèmes économiques de Barcelone avec lui Financière Fair Play Ils assurent des négociations difficiles. Alors que les Catalans obtiennent un prêt, pour lequel ils paieront des frais et un achat ultérieur à la fin de la mission, dans les bureaux de Mestalla, ils n’accepteront les négociations que s’ils en parlent déjà. 60 millions d’euros chez ceux qui ont évalué leur départ. La tête des négociations est Jorge Mendes, quelque chose qui pourrait susciter l’optimisme des deux côtés.