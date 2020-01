Valence – Barcelone: ​​Setién «passe» son premier examen majeur

Barcelone visite Valence ce samedi (16h), dans ce qui sera le premier test décisif pour Quique Setién comme entraîneur de l’équipe de culé. Le grand jeu sans aucun doute 21e journée dans la ligue de Santander fait face à deux sets qui arrivent avec beaucoup de doutes à la rencontre, après un mauvais début d’année, dans lequel les sensations n’ont pas été les meilleures.

Les Catalans arrivent après deux victoires serrées, dans lesquelles ils ont souffert plus que prévu contre l’Ibiza de Segunda B et de Grenade. Lors des deux premiers matchs de Setién en tant qu’entraîneur, les doutes n’ont pas été résolus C’était avec Valverde. Le Barça est vrai qui domine le ballon davantage, mais ils arrivent avec un grand danger et ne génèrent pas seulement en attaque.

Ça ne fait pas beaucoup mieux pour Valence Bien qu’ils aient débuté avec la victoire en 2020, la Super Coupe d’Espagne a fait des ravages et la mauvaise image vue avant le Real Madrid en demi-finale s’est répétée à Majorque week-end dernier. L’équipe vermillon a pris la honte des Celades, qui n’ont pu battre que Logroñés en Coupe au minimum.

Messi revient

Contrairement à Copa, où Messi, Piqué et Busquets sont restés à Barcelone, Setien les emmènera à Mestalla. Logiquement, les deux seront du jeu, avec De Jong, qu’après ne pas avoir débuté dans les débuts du Cantabrique sur le banc, il partira avec une sécurité de départ totale. L’équipe serait composée de: Ter Stegen; Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic, De Jong; Ansu Fati, Griezmann et Messi.

qui ne sera pas Ce sera la principale star valencienne. Dani Parejo il a été expulsé peu probable à Majorque et la concurrence a rejeté une ressource valencienne logique, vous ne pouvez donc pas vous habiller court. Ce sera un creux plus que sensible pour l’ensemble du che, qui remarque généralement en excès les absences de son guide en construction. Ce ne sera pas non plus sous les bâtons Cillessen, pour certains désagréments qu’il a subis lors de l’échauffement contre Logroñés, Jaume va donc répéter.

Rodrigo mettra le morbide

Celui qui récupère Albert Celades est un Rodrigo Moreno. L’attaquant a émergé de la blessure qu’il entraînait et qui l’a empêché de jouer en Super Coupe et tout indique qu’il aura, au moins, quelques minutes contre le Barça. Sa présence va ajouter un morbide ajouté à la rencontre, car c’est le principal atout de l’équipe culé pour renforcer son avance après la perte de Luis Suarez.

Avec ces derniers, peu de variations sont attendues dans le onze valencien par rapport à ce que l’entraîneur catalan utilise, sauf pour les forcés. Le Mestalla se formerait avec: Jaume; Wass, Paulista, Garay, Gayà; Soler, Coquelin, Kondogbia, Ferrán; Gameiro et Maxi Gómez.