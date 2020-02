Valence: calendrier et où regarder le match de la Coupe du Roi de Basketball en direct à la télévision

La Basketball Copa del Rey 2020 Il débutera ce jeudi 13 février avec un quart de finale haute tension. Le Barça et le Valencia Basket joueront le match d’ouverture dans le Palais des Sports José María Martín Carpena à Malaga. Le duel entre ces deux équipes de l’Euroligue débutera prochainement Jeudi à 19 h et il peut être vu à travers le canal #Vamos de Movistar +.

Azulgranas et taronjas visages ont été récemment vus dans la Fonteta dans un match qui s’est terminé par la victoire du premier après un grand retour. Valencia Basket a fini par dominer par 15 au début du dernier trimestre, mais ceux de Pesic ont augmenté l’intensité défensive et l’anneau a commencé à se fermer pour les locaux. Pendant ce temps, le Barça réduisait la différence jusqu’à terminer le retour avec un panier de Mirotic à quelques secondes de la fin.

La vérité est que les correspondances entre ces deux ensembles sont toujours d’égalité maximale. Ce duel sera le quatrième à ce jour cette saison (2 à Barcelone et 1 à Valence), et dans les trois précédents, la table catalane a été imposée par le minimum. Les élèves de Jaume Ponsarnau ont montré leur visage aux Palaos lors du match de championnat aux Palaos et ont chuté de 97-94, encore grâce à un Mirotic en mode MVP; alors qu’en Euroligue ils ont perdu par six chez le Barça (83-77). Dans le duel de la Fonteta, le Basket de Valence a chuté de 76-77.

Une semaine plus tard, les visages seront revus. La taronja vient de souffrir pour remporter la victoire au domicile du Movistar Estudiantes (73-77) et Barcelone a gagné avec autorité au domicile de l’Herbalife Gran Canaria (65-81). Pesic a réservé son étoile, Nikola Mirotic Quoi Il ne s’est pas rendu aux Canaries pour être au top pour affronter cette intense semaine de Copa del Rey. L’entraîneur ne voulait pas risquer puisque le Monténégrin nationalisé espagnol est récemment sorti d’une blessure.

De grandes absences

Valencia Basket et Barcelone viennent à ce choc touchés par des blessures, en particulier taronja. Jaume Ponsarnau ne pourra pas compter sur deux des acteurs clés de cette équipe comme Sam Van Rossom et Jordan Loyd. Le second est totalement exclu, tandis que le premier a une légère chance d’aider le sien même si le technicien voit très compliqué qu’il puisse arriver à l’heure.

Qui sera Mike Tobey qui a réapparu cette semaine contre Barcelone et a joué les trois matchs (Barcelone, Bayern et étudiants) sans problème. Pour sa part, Barcelone aura le congé de Thomas Heurtel. Le Français a subi une entorse à la cheville gauche lors du duel de l’Euroligue vendredi dernier face à Armani Milan, qui l’a contraint à dire adieu à la Coupe. Mauvaise nouvelle pour le Français qui est réapparu après près de six mois d’absence pour blessure.