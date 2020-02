Valence: calendrier et où regarder le match de la Ligue des champions en direct TV en ligne

Le retour du Ligue des champions nous rapproche Atalanta et Valence. Le premier assaut de cette traversée est contesté aujourd’hui mercredi 19 février 2020 au Stade San Siro. À 21 h 00 La première étape des huitièmes de finale au stade de Milan commencera, car l’équipe de Bergame effectue des travaux d’agrandissement dans son stade qui l’empêchent de jouer des matchs de compétition européenne à l’Atleti Azzurri d’Italia.

Le match Atalanta – Valence partira de 21 h 00 (un de moins si vous êtes aux Canaries) à San Siro et peut être suivi en direct par Movistar Champions League et Mitele Plus et en ligne minute par minute par le site d’OKDIARIO.

L’équipe italienne a fait ses débuts dans la compétition maximale sans aucune attente. Après être tombé dans ses trois premiers matches de la première phase et avoir fermé le groupe à la fin de la quatrième journée avec un point, il a signé deux victoires consécutives qui lui ont permis d’entrer comme deuxième. Maintenant, recevez Valence rêvant de devenir la grande révélation de cette édition.

Les Champions les attrapent au bon moment, après avoir signé plusieurs buts lors de leurs derniers matchs en Serie A et plus que assis en quatrième position, ce qui leur donnerait à nouveau accès à une concurrence maximale l’année prochaine. Quelque 40 000 spectateurs sont également attendus à San Siro, battant ainsi le record de fréquentation des matchs d’Atalanta disputés cette saison à Milan.

Les ches vont tenter de profiter de la relative neutralité du stade pour obtenir un revenu positif pour le retour à Mestalla. Albert Celades a pris un nouveau souffle après s’être réengagé dans la lutte pour les troisième et quatrième places de la Ligue, avec son match nul contre l’Atlético de Madrid.

La technique ne peut pas compter sur Paulista par sanction, donc le couple central sera nouveau, en cas de blessure Garay Ils ne le seront pas non plus Coquelin, Kang-In Lee ou Rodrigo. Tout indique que Mangala sera au centre de l’arrière, Kondogbia et Parejo dans le double pivot et Gameiro et Maxi dans un point.

Il Atalanta – Valence peut être vu à la télévision aujourd’hui Mercredi 19 février du 21 h 00 en Movistar Champions League et Mitele Plus. Vous pouvez également suivre la précédente, les files d’attente et la minute par minute du match à travers la diffusion en ligne, comme tout événement sportif, en le site d’OKDIARIO.

À quelle heure joue Atalanta – Valence?

Espagne: 19/02/2020 21h00 (20h00 aux Canaries).

Argentine: 19/02/2020 16h00

Mexique: 19/02/2020 14h00

La Colombie: 19/02/2020 15h00

Pérou: 19/02/2020 15h00

Chili: 19/02/2020 17h00

Venezuela: 19/02/2020 16h00

Uruguay: 19/02/2020 17h00

Les anges: 19/02/2020 12:00 heures.

New York: 19/02/2020 15h00

Où joue Atalanta – Valencia?

Stade San Siro (Milan)

Où Atalanta – Valence est-elle télévisée?

Espagne: Ligue des champions Movistar, Mitele Plus

Argentine: ESPN2 South, ESPN Play South

Bolivie: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Le Brésil: TNT Go, TNT Brésil, Esporte Interativa Plus

Canada: DAZN

Chili: ESPN2 South, ESPN Play South

La Colombie: ESPN2 Colombie, ESPN Play Sur

Costa Rica: ESPN North, ESPN Play North

Croatie: Planet Sport 1, Klik SPORT

Equateur: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

France: RMC Sport 2

Italie: Sky Sport One, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Calcio 2

Japon: DAZN

Mexique: ESPN North, ESPN Play North

Nicaragua: ESPN North, ESPN Play North

Hollande: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

Panama: ESPN North, ESPN Play North

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Portugal: Eleven Sports 2

États Unis: Univision NOW, Galavision, B / R Live

Uruguay: ESPN2 South, ESPN Play South

Venezuela: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Qui arbitre Atalanta – Valence?

Michael Oliver (anglais)

Compositions Atalanta – Valence

Atalanta: Golloni; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Gómez; Zapata et Ilicic.

Valence: Jaume; Wass, Mangala, Diakhaby, Gayà; Ferran, Parejo, Kondogbia, Soler; Guedes et Maxi.