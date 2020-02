Valence: Contre la malédiction de San Siro

Il Valence veut continuer à rêver grand et pour cela, la première étape consiste à surmonter ce lien contre le Atalanta Ce ne sera pas facile car les Italiens sont une équipe très offensive et l’équipe de Celades fait de nombreuses victimes au centre de l’arrière, puisque Paulista (porte également une pénalité) et Garay sont blessés et que l’entraîneur a dû prendre une succursale de la filiale. Cependant, cette équipe a déjà montré de quoi elle est capable dans les grandes occasions.

Les ches ne passent pas par leur meilleure forme, mais l’équipe se développe dans ce type de jeux. Quand il semblait que tout était perdu, ils ont remporté l’Ajax à Amsterdam, demi-finaliste de la dernière Ligue des champions. Ils ont également agressé Stamford Bridge et attaché à Lille, donc ils ne connaissent pas la défaite à domicile dans cette compétition (trois buts pour et un contre). Bien que l’entraîneur d’Atalanta ait qualifié Valence sur Radio Marca Italia de “simple rival”, les Celades restent invaincus en tant que visiteurs tandis que leur adversaire a ajouté une victoire, un nul et une défaite à domicile dans la compétition.

“Valence est un adversaire facile, je ne doute pas que si nous voulons les battre, leur meilleur buteur a à peine la moitié des buts”, a déclaré Gian Piero Gasperini. Il est vrai que maintenant Les Italiens quittent les favoris en raison de nombreuses blessures des Valenciens qui ont jusqu’à huit victimes de blessures (Paulista, Garay, Florenzi, Manu Vallejo, Picccini, Rodrigo Moreno, Coquelin et Kang In Lee), mais ont moins d’expérience dans ce type de tours.

San Siro Vous assisterez à ce spectacle de football entre Atalanta et Valence. Ce stade L’équipe en noir et blanc n’a pas été très bonne dans toute compétition, puisqu’ils ne sont jamais revenus à Valence avec la victoire sous le bras (deux nuls et deux défaites en Ligue des champions, deux nuls en Europa League ou la Fairs Cup). Mercredi, ils tenteront de briser cette malédiction pour obtenir un résultat favorable au retour à Mestalla.

La clé passe par la défense

Valence doit reprendre l’identité qu’elle avait avec Marcelino et devenir forte en défense Si vous voulez obtenir un bon résultat de Milan. Il est vrai que l’équipe fait des eaux en défense puisqu’ils devront former avec Mangala et Diakhaby dans l’axe de l’arrière à cause des blessures, ce qui rend les Italiens plus préférés pour leur style de jeu si offensif. Il a cinq matchs de suite sans perdre au cours desquels il a marqué 19 buts pour seulement 8 contre.

Ces données indiquent que les locaux marquent suffisamment de buts mais correspondent aussi beaucoup, et en attaque, Valence aura un poignard à travers le groupe pour aller contre. Ferran Torres est la meilleure nouvelle de la peinture de Celades en ce moment. La fin s’est imposée aujourd’hui comme l’un des meilleurs joueurs de l’équipe, et l’un des plus déséquilibrés. Il a joué un rôle déterminant dans la qualification de l’équipe avec une passe de but principal à Rodrigo à la Johan Cruyff Arena. Celui de Foios est présenté comme la grande menace et le grand espoir valencien d’obtenir du pétrole à San Siro.