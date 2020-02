Valence et l’Atletico tombent amoureux à Mestalla

Atlético et Valence ils sont tombés amoureux à Mestalla. Les deux équipes ont égalé dans un jeu de carats que tout le monde pouvait prendre. L’équipe Simeone a retrouvé sa meilleure version et s’est présentée deux fois mais l’équipe a chassé les rojiblancos vers le ballon.

Avec sa propre anxiété provoquée par le devoir de rester dans le top quatre et avec le duel contre Liverpool à l’horizon, le Athlète de Madrid Il est apparu à Mestalla avec la nécessité de prendre un coup de moral avant l’examen le plus difficile de la saison. Et sans grévistes. En l’absence de blessure due à Joao Felix et Diego Costa, et avec un Morata fraîchement épuisé sur le banc, Simeone est revenu tirer quatre milieux de terrain avec Correa et Vitolo au point d’attaque. Contre Grenade, cela a fonctionné pour lui et à Valence, l’Argentin était le fer dans son idéologie et n’a pas bougé le schéma.

Et Valence avait un plan similaire. Blessé après la cruelle défaite de Getafe et avec l’opportunité historique avant la Atalanta à l’esprit, ceux de Celades Ils étaient voués à l’excellence à Mestalla pour ne pas rater le prochain train des Champions. Gagner était une obligation et donc l’entraîneur a mis de la dynamite avec Rodrigo et Guedes.

Mais l’Atlético a frappé en premier. Après quinze minutes à fabriquer des gants, Marcos Llorente Il a ramassé un ballon à l’intérieur de la zone pour faire basculer le premier coup à Valence. Le premier de Real Madrid Il s’installe dans l’équipe et Simeone a récompensé ses bonnes performances par la propriété. À Valence, il a de nouveau montré qu’il avait du football pour soutenir le centre du terrain de l’Atlético. L’objectif rojiblanco a renforcé le moral de l’équipe Simeone qui est devenue propriétaire et seigneur du match. Les de Simeone Ils donnaient une leçon de responsabilité.

Et Valence ne pouvait pas. Le sentiment de supériorité de Athlétique C’était incroyable et ce n’est qu’après une demi-heure de jeu qu’il a pu trouver un trou dans la défense de rojiblanca. Gayá a mis une balle dangereuse de la gauche et la pièce est morte entre les mains de Oblak. Mais quand l’équipe de rojiblanco était meilleure, le tirage au sort de Valence est arrivé. Gabriel Paulista, qui est toujours en lice pour l’équipe nationale, a trouvé un ballon à l’intérieur de la zone et a mis le jeu sur les tables cinq minutes après la pause. Tout visait l’égalité à la pause, mais Parejo a raté le milieu de terrain et Thomas a marqué un but de drapeau pour frapper à nouveau la table. Ici, il a envoyé l’Atlético.

Valence, encore une fois avec le ballon arrêté

Et après avoir traversé les vestiaires, il a également envoyé. L’équipe de Simeone a continué à exercer fermement et à peine donné un choix à une Valence qui faisait plus d’efforts que demain. Mais encore une fois, quand l’Atlético était plus sérieux, Valence a fait le tirage au sort avec un ballon arrêté. Parejo a mis un ballon de but et Kondogbia l’a mis à l’intérieur presque sans le vouloir. Honorant la vérité, le football n’était pas juste envers l’Atlético. Il faisait tout ce qu’il fallait pour gagner mais Valence faisait un excellent usage de ses quelques occasions.

Thomas pourrait faire le troisième à la prochaine pièce et peu de temps après Carlos Soler a envoyé un ballon de but dans les nuages ​​tombés de la gauche. Le but a acclamé l’équipe de Celades qui a été lancée sans complexes pour la troisième. Pendant ce temps, l’Atlético gisait couché et confiait tout à un Morata qui entra en une demi-heure. En l’absence d’un peu plus d’un quart d’heure, Gameiro est revenu pour avoir le troisième de Valence mais son tir est passé haut. Il a d’abord attaqué Valence, puis l’Atlético, puis il a répété Valence … le jeu était devenu un duel de boxeurs dans lequel chacun pouvait tomber sur la toile.

Une bonne tête de Morata presque stoppée par Valence, que Jaume arrêta miraculeusement avec une main exceptionnelle. Ensuite, Thomas a touché le but de la victoire avec un bon tir éloigné. Après la double opportunité rouge et blanc, Ferran a mis en place un centre extraordinaire et Maxi Gómez a raté une occasion claire dans la zone. Le parti acquérait des colorants épiques. Valence est allé avec tout dans les dernières minutes mais Oblak est devenu grand et a assuré la distribution des points dans un excellent match joué à Mestalla. Les deux équipes ont pris un coup moral avant la Ligue des champions.