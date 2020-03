Valence fixe un prix avec Arsenal qui se cache

L’Arsenal de Mikel Arteta a suivi les traces de Carlos Soler. Ils considèrent que le jeune milieu de terrain de Valence Cela peut être un grand renforcement de consolider le milieu de terrain pour la prochaine saison, pour lequel ils supposent déjà qu’ils n’auront pas Dani Ceballos, prêté par le Real Madrid. Le club londonien a déjà entamé des contacts pour négocier pour le footballeur, et selon Daily Mail le Valence a évalué Carlos Soler à 40 millions d’euros.

C’est le montant minimum pour lequel l’entité est prête à négocier avec Arsenal pour laisser s’échapper l’équipe de jeunes, un joueur du présent et du futur qui a beaucoup grandi ces dernières saisons. Valence a récemment renouvelé le milieu de terrain jusqu’en 2023 et porté sa clause de résiliation à 150 millions d’euros, mais le club doit faire de l’argent pour remplir ses obligations et Soler est l’un des actifs de l’entité.

Ces 40 kilos que Valence demande sont le prix de départ, car si d’autres équipes aiment Manchester City, Liverpool ou Bayern Munich enchérir, son prix pourrait augmenter et Soler serait transmis au plus offrant. Il a également été lié à l’Atlético de Madrid, mais les rojiblancos auront du mal à faire des signatures de ce calibre à court terme en raison de leur situation économique, aggravée par la crise des coronavirus.

Un autre des footballeurs de Valence que plusieurs grands d’Europe aiment Ferran Torres, qui remplit un contrat en 2021 et pour l’instant ne veut pas renouveler. Deux jeunes joueurs avec un bel avenir devant eux qui peuvent partir cet été, laissant des sommes d’argent importantes dans les coffres de Mestalla mais aussi un écart important sur le terrain de jeu, car ils sont fixés pour les Celades et ils l’étaient aussi avant pour Marcelino.