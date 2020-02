Valence se protège contre le coronavirus et annule ses actes non sportifs

Il Valence a décidé de prendre des mesures préventives après confirmation du ministère de la Santé de la Generalitat Valenciana les premiers cas de coronavirus dans la ville. En état d’alerte pour éviter que des membres du personnel du club, des entraîneurs ou du conseil d’administration soient affectés par Covid-19, le club a publié une déclaration dans laquelle s’écarter de tout type d’activité publique non sportive sous forme de conférences de presse, de formation ou d’apparitions ultérieures. Cette décision intervient quelques heures après l’implication du coronavirus du journaliste Kike Mateu, qui couvre l’actualité de l’équipe ché et s’est rendu à Milan pour faire un reportage sur Atalanta-Valence.

La déclaration publiée par Valence dit ce qui suit.

En raison de la confirmation par la Generalitat Valenciana des premiers cas d’infection par le coronavirus COVID-19 à Valence, l’un d’eux dans l’environnement des médias qui couvrent généralement les informations de la première équipe, le Valencia CF a décidé, conformément aux recommandations fixées par les autorités sanitaires régionales et nationales, augmenter les mesures préventives de contagion en annulant tous les actes, réunions ou rassemblements publics dans des espaces clos qui présentent un risque pour les joueurs, les techniciens et le personnel du club.

Dans ce contexte, toute activité publique non sportive avec des membres de la première équipe est annulée jusqu’à nouvel ordre, y compris la conférence de presse habituelle de l’entraîneur avant le match de LaLiga, ainsi que toutes les apparitions pré et post-programmées prévues pour le match. ce samedi au Camp de Mestalla.

De même, le Valencia CF insiste, en particulier pour ses fans et employés qui se sont rendus dans le nord de l’Italie, dans les lignes directrices et les recommandations sanitaires indiquées par les spécialistes du contrôle et de la surveillance épidémiologique de la santé publique de la Generalitat Valenciana: adopter des mesures d’hygiène habituel, comme se couvrir le nez et la bouche lorsque vous toussez ou éternuez, utilisez des mouchoirs et nettoyez-vous les mains fréquemment et, en cas de symptômes respiratoires tels que toux, fièvre ou essoufflement, restez dans votre résidence habituelle et évitez contact étroit avec d’autres personnes, en maintenant une distance supérieure à 1 mètre, en plus d’un contact téléphonique avec un service médical au 112, signalant les symptômes et les antécédents.

L’hommage à David Villa, reporté

La ligne suivie par l’entité ché a provoqué la suspension de l’hommage que David Villa recevrait, à l’occasion de l’inclusion de sa toile dans la façade de Mestalla. L’acte allait se dérouler dans les prolégomènes du match de Liga contre le Real Betis Balompié, mais en accord avec la légende valencienne, il est reporté jusqu’à la fin de la crise des coronavirus.