Valence: Valence rend la Ligue des champions impossible

Il L’Atalanta a mis sa passe en quarts de finale sur la bonne voie après avoir battu Valence 4-1 à San Siro. Les ches ont accusé les pertes de manière excessive et les graves erreurs en retour leur ont coûté très cher. Ce résultat rend les ches pratiquement impossibles à être au prochain tour. Ils ont besoin d’un miracle pour pouvoir surmonter le lien à Mestalla après un match au cours duquel ils n’ont pas compris ce que cet affrontement exigeait et ce que les locaux voulaient.

C’était un match compliqué pour les ches, ils ont affronté une équipe très offensive comme Atalanta, le meilleur buteur de la Serie A. Albert Celades n’avait pas beaucoup d’options en défense et a opté pour leurs seuls centres disponibles (Mangala et Diakhaby). Les Italiens le savaient et sont partis à la recherche du but dans les premières minutes, comme prévu. Précisément Pasalic a glissé au centre de la défense pour un main dans la main que Jaume dans lequel le but valencianiste a été victorieux.

Domenech a cassé la première fois de but des locaux avec un grand arrêt, mais Atalanta a continué à insister et n’a pas mis longtemps à prendre de l’avance. Hateboer a profité d’une superbe passe de Papu et de l’écart laissé par la défense pour battre Jaume lors du 15e match. Le crack argentin arrivait facilement dans la zone et les locaux se sentaient très à l’aise sur le terrain, leur permettant de jouer à leur guise.

Valence a dû réagir rapidement mais n’a pas trouvé de moyen. En défense, ils ont beaucoup souffert lorsque l’Atalanta est sorti attaquer avec toute son artillerie. Celades était mosqueba et a commencé à parler depuis le banc. S’ils voulaient avoir des options, ils devraient s’améliorer considérablement, surtout en défense. En attaque, ils sont entrés sur l’aile droite avec Ferran Torres, Quoi était sur le point de lier le crash mais le coup s’est écrasé dans le bâton.

Parfois, il semblait que Valence s’était améliorée et s’approchait du tirage. Guedes a eu une autre occasion de faire le 1-1, mais le tir croisé a été passé devant le but et laissé à l’extérieur. La réaction de Valence est restée là parce que l’Atalanta a une fois de plus fait ressortir la honte défensive de l’ensemble des Celades. Ilicic a mis le 2-0 quelques minutes pour se reposer.

Hateboer tue la cravate

Ches ils étaient derrière un magasin de poudre, ils ont laissé des espaces partout, ils ont perdu des boules absurdes… Cela leur a coûté le troisième, le travail de Freuler qui n’a trouvé aucune opposition au moment de frapper. L’égalité était compliquée, ils avaient besoin d’un but le plus tôt possible pour revenir dans le match mais les locaux ont tellement marqué. Encore une fois, ils ont trouvé des espaces dans la défense valencienne et Hateboer est resté seul contre Jaume, qui a battu très rapidement et est venu la toucher mais n’a pas pu éviter le but.

La cible d’Atalanta a laissé Valence complètement hors du match. Il n’y avait pas d’autre choix que de prendre le reste. Avec 4-0, tout était perdu, les Celades ont donc dû mettre toute la viande sur le gril pour trouver un but qui donnait de l’espoir pour le retour. Maxi l’a eu en premier mais Cheryshev serait chargé de donner des ailes à son Dès votre départ. Il a réduit les distances peu de temps après un quart des deux locaux.

Après ce but, les ches ont commencé à serrer et Cheryshev a eu une autre grande chance mais il a couru dans le but. Il ne restait qu’une seule option: désespérée, profitant de la fragilité défensive de l’équipe italienne. Un deuxième objectif permettrait au noir et blanc de rêver du retour à Mestalla. Ils ont essayé jusqu’au bout mais ne sont pas arrivés. La faible efficacité du face à porte était une grande dalle qui a fini par faire des ravages sur l’équipe de Valence, qui s’accroche à Mestalla pour chercher le miracle.