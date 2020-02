Valencia Basket: Basketball King’s Cup en ligne en direct aujourd’hui

16 h 00 13-12. TRIM SAN EMETERIO DE TRESSSS!

7:00 5-0 Mirotic semble casser plusieurs minutes sans marquer.

9:40 3-0 TRIIIIPLE DEL BARÇA! Commencez avec un panier de Delaney.

10:00 0-0. LA COUPE COMMENCE! AIR BALL! Possession pour Barcelone.

19h00 24 secondes de silence en l’honneur de Kobe Bryant à Martín Carpena. Rendez hommage à l’ancien joueur des Lakers et légende de ce sport.

18:55 La présentation des modèles de Barcelona Lassa et Panier de Valence à Martín Carpena. Le basket de Copa del Rey, sur le point de commencer à Malaga.

18:48 Il Barcelona Lassa Il a 25 titres de Copa del Rey. Les Catalans ont remporté les deux derniers matchs au Real Madrid, coupant la distance de quatre dont jouissent les Blancs. De son côté, le Panier de Valence Il en a un, remporté lors de la saison 1997-98, en plus d’accumuler quatre finalistes.

18:40 En seulement 20 minutes, le premier match de la Coupe du Roi 2020. Il Barcelona Lassa et le Panier de Valence Ils ouvrent la compétition à Martín Carpena avec le match de quart de finale.

18h30. De son côté, le Panier de Valence Il a remporté deux victoires consécutives, ce qui lui a permis d’être septième en Euroligue et en Endesa League. Justement, sa dernière défaite a été en Euroligue contre Barcelone, pour un point, après avoir remporté 15 au dernier trimestre.

18:23 Svetislav Pesic est légèrement préféré pour prendre cette Copa del Rey. Il Barça enchaîner neuf victoires consécutives et regardera contre Panier de Valence le dixième, pour les emmener en demi-finale.

18:15 Le Martin Carpena de Malaga accueille le Coupe du Roi 2020 Cela commence par un vrai grand jeu. Barcelona Lassa et Panier de Valence ils sont mesurés en quart de finale, dans un match qui débutera à 19h00 et qui donnera le coup d’envoi de la compétition.

18:08 Il Barcelone Il veut répéter le titre obtenu l’an dernier contre le Real Madrid. Vous n’aurez pas la tâche facile, car devant vous, vous aurez une autre des équipes les plus fortes d’Espagne, un Panier de Valence que ce parcours a déjà remporté quatre fois, mais a vendu face à la défaite.

18h00 Bonsoir! Bienvenue au Basketball Copa del Rey 2020! Commencez la compétition et faites-le avec un vrai grand match entre deux équipes de l’Euroligue. Barcelona Lassa et Panier de Valence Ils entament quatre jours de basketball intense au Martín Carpena de Malaga. Dans une heure commence le premier match des quarts de finale qui laissera l’un des candidats en finale à l’extérieur et fera avancer l’autre jusqu’aux demi-finales, où il attendra le classement plus que probable du Real Madrid.

Il Barça Lassa C’est le grand favori, avec l’équipe de Madrid, pour remporter le titre. Le leader de la Ligue Endesa arrive pour revalider la Coupe après neuf victoires consécutives entre la compétition de ligue et l’Euroligue. Devant un Panier de Valence cela vient de l’achèvement d’un premier tour irrégulier dans la ligue, mais cela reste dans les huit premiers dans les compétitions ACB et continentales.

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à seulement huit jours. Valence et Barcelone ils se sont rencontrés à La Fonteta en Euroligue et les Catalans ont remporté la victoire 76-77 après avoir retracé un désavantage de 15 points Au dernier trimestre.