Valencia Basket jouera à huis clos contre Armani Milan pour le coronavirus

Il Le Basket de Valence affronte l’Armani Milan mercredi à Fonteta en pleine crise pour le coronavirus et le fera à huis clos. Bien que le club de taronja ait publié mardi une déclaration disant que l’affrontement serait contesté avec le public, le gouvernement valencien a toutefois décidé de jouer à huis clos par Covid-19 et cela a été confirmé par le club valencien dans une autre déclaration publiée Dans l’après-midi de ce mercredi. Dans la lettre, il a également précisé que «N’aime pas la décision».

Ce qui est certain, c’est que le club taronja et l’Euroligue étaient contre cette mesure. L’entité détenue par Juan Roig a publié une déclaration dans laquelle il a assuré que le match serait joué uniquement et exclusivement avec le public local, car ils n’avaient aucune trace que les fans de l’équipe italienne venaient pour le match.

Ce même mercredi, après les déclarations du ministre de la Santé dans lesquelles il a déclaré que “tous les clubs doivent respecter la décision de jouer à huis clos”, l’Euroligue a publié un communiqué ratifiant la décision de Valencia Basket de jouer avec le public. Cependant, la décision finale était entre les mains des gouvernements dont la recommandation était contraire à celle du club de taronja.

Valencia Basket a combattu jusqu’à la dernière minute afin que ses partisans puissent se rendre à la Fonteta pour encourager l’équipe dans ce duel direct pour le top-8 de l’Euroligue. Les élèves de Jaume Ponsarnau doivent reprendre le plus tôt possible le chemin de la victoire pour retrouver cette place parmi les huit meilleurs. Ce jeu est vital pour les aspirations de l’équipe valencienne, donc ils aimeraient jouer avec le public.

Déclaration complète

Concernant le match de l’Euroligue qui se jouera demain, jeudi 5 à la Fonteta, entre le Valencia Basket Club et l’Armani AX Exchange Milan, et notamment concernant la «recommandation de mesures extraordinaires par rapport à la situation provoquée par COVID-19 »Des autorités sanitaires, le Club informe:

Depuis le moment où il a eu connaissance de l’actualité, il a été en contact permanent avec les autorités sanitaires, fournissant de manière transparente et proactive la documentation et les informations précises pour, conformément aux messages de tranquillité qui sont transmis socialement, démontrer qu’il n’y a aucun risque pour les fans; déclarant qu’elle prendra toujours, comme il ne peut en être autrement, les mesures que les autorités sanitaires conviennent à cet égard.

Par conséquent, afin de ne pas susciter d’inquiétude dans notre hobby, de donner la normalité et d’éviter la désinformation, il souhaite partager avec eux les données objectives suivantes concernant la tenue de ladite réunion de l’Euroligue, qui ont été mises à la disposition des autorités sanitaires pour pouvoir adopter une décision cohérente et dans la normalité absolue concernant cette situation spécifique:

1.- Le Club est conscient que les supporters italiens ne se déplacent pas pour assister à la rencontre, et donc qu’il n’y a aucun mouvement de supporters des zones à risques.

2.- Le pavillon La Fonteta a une capacité de 8 000 spectateurs, dont 7 750 abonnés annuels au club. Les autres emplacements, en particulier 74 ont été vendus au public local. Par conséquent, il n’y aurait pas de supporters déplacés des régions touchées d’Italie.

3.- Le Club a informé les journalistes italiens qu’ils prévoyaient de couvrir le match, qu’ils ne voyageaient pas et que toutes les informations nécessaires leur seraient transmises par voie électronique et en ligne.

4.- Le Club a offert la possibilité que seuls ses 7 750 abonnés saisonniers accèdent, et donc, renoncent et retournent le montant aux 74 fans locaux qui ont acquis le billet; activer les tours mécaniques d’accès à cet égard et le confirmer de manière fiable.

5.- Que, suivant les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé et des autorités sanitaires espagnoles, les fans présents seront informés des mesures d’hygiène recommandées dans cette situation.

Une fois que toutes ces informations et mesures ont été transférées aux autorités sanitaires, la décision du Département de la santé universelle et de la santé publique de la Generalitat Valenciana a été que la réunion se déroule à huis clos, et donc les fans sont informés.

Avec cela, nous respectons cette décision de jouer le jeu à huis clos, même s’il n’aime pas la décision, car avec les mesures susmentionnées, le parti répondrait aux exigences pour pouvoir rivaliser avec le public et dans une normalité totale et absolue, ce que nous comprenons être l’objectif que Il était destiné, et non à générer une sensation inquiétante dans ce cas particulier.