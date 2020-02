Valentín Castellanos, le crack du sub 23 argentin qui rêve de jouer dans la rivière Gallardo

Depuis que “Bocha” Batista a commencé à l’appeler pour l’équipe nationale argentine U23, où il a été couronné champion pré-olympique avec une participation à six matchs, le nom de Valentín Castellanos a commencé à Prenez de la force dans le football national, car jusqu’à ce moment, c’était un ignoto pour de nombreux fans.

C’est que l’attaquant de 21 ans n’a jamais joué en Argentine: après ne pas avoir été aux tests qu’il a effectués à River et Lanús, le Mendoza est arrivé au Chili et en Uruguay puis a débarqué en MLS des États-Unis, où il a longtemps été brisé à New York.

Sa capacité de marquer aux États-Unis a suscité l’intérêt de certains clubs de notre pays, bien qu’ils n’aient pas prospéré: “A l’époque, il a beaucoup parlé de Vélez et a dit quelque chose sur San Lorenzo, mais personne ne m’a appelé et mon représentant non plus. Quoi qu’il en soit, ma tête est dans mon club. Mon idée est de grandir et d’atteindre le football en Europe. Je suis jeune et je veux continuer à apprendre “, a-t-il reconnu.

Cependant, Castellanos est dévoué à une institution argentine particulière: “Aujourd’hui River fait très bien les choses et Gallardo est l’un des meilleurs techniciens. C’est pourquoi il est évident que j’adorerais jouer à River et qu’il me dirige, il aurait de la chance”Il a fini. Est-ce que la “Doll” mettra son œil?