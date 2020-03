Valentina Shevchenko dit que Weili Zhang a été attribuée à tort à Joanna Jedrzejczyk et qu’elle perdra sa prochaine défense de titre

Une star est née aux yeux de beaucoup à l’UFC 248 lorsque Weili Zhang a vaincu Joanna Jedrzejczyk pour défendre le titre UFC des poids paille.

Dana White a par la suite lyrique sur la championne, allant même jusqu’à dire qu’elle pourrait être une star de la même ampleur que Conor McGregor et Ronda Rousey.

Shevchenko combattrait Zhang si elle montait dans une division, mais dit qu’elle ne semble pas avoir assez pour la battre

Alors que beaucoup ont proclamé que le combat était le meilleur combat féminin de tous les temps, tout le monde n’a pas été impressionné.

La championne UFC Women Flyweight, Valentina Shevchenko, ne croit pas que Weili a gagné le combat, ni ne pense qu’elle défendra avec succès son titre la prochaine fois.

“Je pense que Joanna était plus – sa précision était plus exacte, et elle avait des frappes plus claires”, a déclaré Shevchenko à TMZ.

“La seule chose était [the hematoma on] sa tête, non? Mais ce n’était pas le résultat de nombreux coups de poing. Ce n’était qu’un coup de poing au troisième tour quand vous pouvez voir sa tête exploser et commencer à gonfler.

“Il est évident que c’est ainsi. Ce n’était pas [from] obtenir ce genre de pression, obtenir ce genre de pouvoir. Ce n’était qu’un coup. »

Weili Zhang est sortie vainqueur d’une bataille brutale avec Jedrzejczyk et l’UFC va maintenant essayer de capitaliser sur son étoile montante continue

Le président de l’UFC White a été époustouflé par ce qu’il a vu et a déclaré que Weili défendrait probablement sa ceinture au Madison Square Garden.

Shevchenko, bien que déclarant sa conviction que ce sera une défense infructueuse, a reconnu ses compétences en tant que combattante.

«Je vois maintenant, en participant à la compétition de haut niveau, vous pouvez dire ce qu’elle est en réalité. Elle est douée. Bon combattant, mais ce n’est pas suffisant pour la haute compétition d’élite.

“Certainement, je lui souhaite bonne chance au début, bien sûr, mais je ne la vois pas défendre son titre lors du prochain combat.”

Weili a suggéré qu’elle serait prête à monter et à combattre Shevchenko dans le passé, mais la championne des poids mouches pense qu’elle ne survivra pas dans sa propre division pour le faire.

“Je n’ai aucun problème à combattre personne”, a expliqué Shevchenko. “Pour moi, peu importe que ce soit une chinoise, Amanda Nunes – peu importe qui. Je suis ici pour combattre n’importe qui. Je combattrais n’importe qui.

“Mais comme je l’ai dit, je ne vois pas Weili passer la prochaine défense du titre, et en voyant le combat avec Joanna, vous voyez à quel point il était difficile de se battre avec ce type d’adversaire avec Joanna. Combien (elle) a lutté, combien elle était (troublée) dans ce match. Et vous la voyez certainement se battre contre moi? Je ne pense pas. “

