Valley of the Sex Dolls: Love Is Dead sur ‘Curb Your Enthusiasm’

Le milieu de la 10e saison de Curb Your Enthusiasm, «Insufficient Praise», brosse un tableau déprimant de l’amour. Larry est seul; Cheryl et Ted sont séparés; Leon fantasme sur Betty Boop et tombe si fort pour une poupée sexuelle qu’il n’a pas le temps de frapper une femme de ménage; Freddy Funkhouser – le demi-frère de Marty – est entouré de poupées sexuelles et son ancien oncle Murray est accro au porno; Richard Lewis et Clive Owen sont frappés puis séparés de la même femme, un crieur professionnel nommé Carol qui utilise son talent pour les larmes pour manipuler les hommes. Le seul personnage heureux est Funkhouser, qui ne reviendra jamais de son voyage euphémique en Chine. Quand Jeff et Susie se vantent de la relation amoureuse la plus robuste de la série, c’est une forte indication que tout le monde n’a malheureusement pas de chance en amour. D’autres personnes mentent et trichent, alors pourquoi ne pas chercher du réconfort dans une vision inaccessible des années 40, une bibliothèque en ligne de pixels prurients ou l’étreinte aux yeux morts d’un ballon?

Naturellement, Larry est responsable d’une grande partie de cette misanthropie. Son rendez-vous avec Cheryl est la dernière goutte pour Ted. La poupée sexuelle dont il ne veut pas fascine Leon. Son conseil bien intentionné à l’oncle Murray, qui ne sait pas que l’Internet est pour le porno, envoie le vieil homme (joué par feu Carmine Caridi) en spirale dans une dépendance plus profonde. Il transperce les illusions de Lewis sur la sincérité du crieur professionnel, anéantissant les rêves de son meilleur ami d’une paternité tardive. “Vous avez ruiné une autre femme pour moi”, se lamente Lewis. La messagerie vocale blasée de Larry et les remarques dédaigneuses sur le métier de Clive ébranlent la confiance de l’acteur, et lorsque Larry engage Carol pour le restaurer, elle se retrouve dans les bras d’Owen, juste avant que le vison de la mère de Larry ne la fasse percuter par un camion.

Larry est un menteur habituel, mais il est aussi un conteur de vérité, et étant donné la vénalité des amis et des némés qui peuplent sa vie, il a amplement l’occasion de trouver à redire. Curb n’a jamais été sur le point de célébrer la force de la connexion humaine. Peut-être que Freddy a raison, et les ballons sont les meilleurs que nous puissions faire.

«Insufficient Praise» révèle également les dernières améliorations apportées à Latte Larry’s, où une affiche de fenêtre promet des prix bas, pas de tables bancales et des scones durs. Un avantage qu’il ne promet pas: les toilettes. “Il n’y a pas de défécation ici”, insiste Larry. Cependant, il prévoit une révolution urinaire qui pourrait compenser son non. 2 l’intolérance. Bien que Larry ne gribouille pas bien, il a élaboré des plans ambitieux pour un “pipi cube” qui pourrait bannir les crédences et les flaques d’eau. Mais son idée originale de la salle de bain est toujours en cours: Leon suggère que le prototype ne convient pas aux Johnson à gros cul, et il ressemble étrangement à une guillotine pénienne. Il est également difficile de savoir si Larry s’attend à ce que ses clientes le conservent jusqu’à ce qu’elles quittent le magasin, ou s’il se soucie du fait que Latte Larry soit conforme à l’ADA.

Latte Larry’s ne joue qu’un petit rôle dans l’épisode, qui tourne autour d’un trio de stars invitées: Curb superfan Owen, qui joue lui-même, Vince Vaughn comme Freddy Funkhouser, et Isla Fisher comme le «con crier», qui pleure ouvertement chaque fois que cela fonctionne en sa faveur. (Entre Vaughn et Fisher, l’ambiance Wedding Crashers de cet épisode était forte.) La présence d’Owen rend plus difficile pour Vaughn d’habiter son personnage – avec le premier apparaissant comme lui-même, le tour de ce dernier en tant que personnage fictif provoque une certaine dissonance cognitive – mais contrairement à Owen, il n’a pas à maintenir une pièce pour une personne: tout ce qu’il a à faire est d’envoyer à Larry une poupée sexuelle, l’encourager à la câliner et l’exhorter à partir «quel que soit votre voyage».

Dans un style classique, Owen – un nouveau client de Jeff’s – joue un stéréotype de célébrité précaire et peu sûr. Quand Larry le voit jouer dans Kon-Tiki, il est vraiment impressionné par la capacité d’Owen à provoquer des sanglots, mais quand Jeff le force à faire un appel de félicitations le lendemain, il ne peut rassembler qu’un tiède «Bon travail». Nous savons que Larry a du mal à parler gaucher, mais ici son handicap est l’anxiété de performance de la messagerie vocale. En tant que personne qui s’est plainte des excuses insuffisantes lors de la finale de la saison 9, Larry reconnaît qu’Owen a raison de son éloge insuffisant, mais il n’est pas en mesure de convoquer une deuxième prise plus effusive, qui pénètre dans la tête d’Owen et entrave sa performance.

(Sidenote: Clive Owen est-il toujours un gros problème, comme le prétend Leon? J’aime Clive Owen, mais il a eu une course difficile. Un seul de ses 10 derniers films – The Confirmation de 2016, qui est allé directement à iTunes – a remporté un Rotten Les tomates obtiennent un score de plus de 60 pour cent. Il n’a jamais fait la une des principaux producteurs d’argent, et le plus récent des quatre films pour lesquels il est le plus connu, selon IMDb, est sorti en 2006. Pas étonnant qu’il semble se tourner vers la télévision, où il a remporté quelques éloges pour The Knick et devrait jouer le rôle de Bill Clinton dans la troisième saison d’American Crime Story et jouer un rôle principal dans l’adaptation Apple TV + de l’histoire de Lisey de Stephen King. Quant à son travail cinématographique, peut-être que l’embauche d’un crieur professionnel ne serait pas Une mauvaise idée.)

Au final, le spectacle continue, bien que le crieur professionnel semble avoir poussé son dernier sanglot. Comme d’habitude, les différents volets de l’épisode sont liés. Ted, qui s’installe dans son rôle de talon, soutient d’abord financièrement Mocha Joe pour contrarier le magasin de méchanceté, puis dénonce à Cheryl la poupée sexuelle de Larry après avoir été informé par le facteur, qui garde toujours rancune contre Larry. (“Les facteurs savent.”) Et tandis que Larry essaie de se débarrasser de la poupée, l’ex-femme de ménage délicate de Susie et Cheryl le trouvent dans une position compromettante, mettant en danger sa campagne pour reconquérir son ex-femme. Au moins “Insufficient Praise” a une fin heureuse pour l’oncle Murray, qui termine son cours intensif en aides masturbatoires lorsque Larry fait don de la poupée comme substitut du cybersexe. Au-delà de cela, l’épisode met bien en place la deuxième moitié de la saison, ce qui représente une bataille totale entre Larry et Leon et Ted et Mocha Joe, avec les affections de Cheryl et le succès du magasin de dépit en jeu.

Pour ce que ça vaut, je suis avec la dame inconsidérée à la table suivante: c’est bien pire d’avoir chaud que d’avoir froid.

Meilleur personnage secondaire

Clive Owen est peut-être la plus grande star, mais Isla Fisher a eu la tâche la plus difficile: avoir l’air légitimement désemparé tout en décrivant la catastrophe du métro qui a volé censément après une visite de La Cage aux Folles pendant l’enfance.

Elle a également giflé Larry, récupéré à lui seul Kon-Tiki, et a rencontré une fin tragicomique. Je souhaite seulement que nous aurions pu voir les aqueducs qui ont accompagné sa tentative réussie de persuader Richard de manger du chinois au lieu de l’italien.

Le plus récent intronisé dans la poupée de gloire

Félicitations à Leon qui a chèrement quitté Sherri en devenant la deuxième meilleure poupée de l’histoire de Curb, devant la poupée biraciale mais derrière Judy la poupée sans tête.

Jeff Outburst le plus fort

L ‘«ami solide» de Larry a deux moments particulièrement mémorables dans «Éloge insuffisante». Le premier vient en réponse au flex extrêmement étrange de Larry sur le fait de pouvoir plonger ses mains dans “de l’eau bouillante et brûlante” sans ressentir de douleur, ce qui déclenche un débat bouillonnant et brûlant sur la question de savoir si Larry a “des mains spéciales”.

Le second est sa réponse ravie à l’impression que Larry avait de Raymond Massey en tant qu’Abraham Lincoln dans le film Abe Lincoln en 1940: “Raymond Massey en tant que Lincoln, vous ne voyez jamais ça!”

Meilleure ligne Leon

“Si je vivais dans les putains de années 40, et qu’une fille a dit merde-merde, je sais que je tape sur ce cul.”

Honourable mentionne son hypothèse selon laquelle Larry est si vieux qu’il doit avoir eu la polio, et son invocation d’un des mystères les plus profonds de la vie: “Hé, les anchois vont-ils seulement sur la pizza, ou les mangez-vous en vrac?” Leon tient également le coup dans le bord le plus proche de cette saison.

Larry le plus profondément détesté

Lorsque Larry trouve son vieux gant de baseball en stock, il ne revient pas sur les triomphes de la Petite Ligue. Au lieu de cela, il revit de vieilles erreurs. “Vous savez combien d’erreurs j’ai faites avec ce gant?” demande-t-il à Léon. “Je n’aurais jamais dû jouer sur le terrain. Je ne sais pas pourquoi je l’ai fait. Arrêt-court, je ne peux pas jouer court. Je rentrais chez moi en pleurant, faisant des erreurs à chaque fois que je jouais. ” Cette tendance s’est poursuivie à l’âge adulte.

Le plus étrange look de Larry

C’est un lien entre ses faux pleurs non professionnels et sa méthode très suggestive de dégonfler (et de déflorer) la poupée. Ce clip comprend les deux.

