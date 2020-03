Van Persie soutient la BeNe League

Notimex

Journal La Jornada

Samedi 21 mars 2020, p. a14

Rotterdam. L’actuel assistant technique de Feyenoord, Robin van Persie, soutient l’idée d’une possible fusion entre les ligues néerlandaise et belge pour les prochaines années, étant donné que le niveau des clubs dans les deux pays augmentera considérablement. Pour être honnête, je suis en faveur d’une BeNe League (mélange de noms de pays). Tout le monde veut jouer le plus de jeux possible au plus haut niveau. C’est ce qui rend l’équipe meilleure. De même, il a assuré qu’il y a des moments où les matchs du tournoi local finissent par être très inégaux et cela réduit la qualité du football.

