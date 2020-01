«Vanderpump Rules» S8E3: Book Parties, Spider Bites et 1 300 $ en espèces

Dans Vanderpump Rules Saison 8, Épisode 3, Sandoval fait rage à Stassi après qu’elle ne lui ait pas dit directement qu’elle ferait sa fête du livre à TomTom (1:03) et au milieu de cette querelle, Sandoval se fait en quelque sorte mordre par une araignée veuve noire (17:21). Scheana se bat toujours avec Dayna contre Max, même si Max continue de prétendre que lui et Scheana ne sortent jamais ensemble (25:59), et bien que nous n’ayons pas eu de Lala dans cet épisode, nous avons pu la voir aux SAG Awards , assis juste à côté de Meryl Streep (45:23).

