Vanessa Bryant donne un éloge émouvant et émotionnel

Lors de sa première apparition publique depuis le décès de Kobe et Gianna Bryant, Vanessa Bryant a fait un éloge funèbre lundi après-midi en souvenir de son défunt mari et de sa fille.

Composée et calme, mais rayonnant d’une force intérieure, Vanessa Bryant s’est tenue devant les milliers de personnes rassemblées au Staples Center et les milliers d’autres à regarder en ligne, et a partagé ses souvenirs les plus profonds et les plus affectueux de son mari et de sa fille de 13 ans. L’éloge funèbre, qui a duré plus de 20 minutes, était rempli de doux souvenirs et d’histoires drôles, et il était incroyablement gracieux de Bryant de les partager avec le monde. Même si Kobe appartenait à la communauté du basket-ball, il était avant tout un mari et un père, et appartenait à Vanessa plus que quiconque.

«C’était le lève-tôt, j’étais l’oiseau de nuit. J’étais du feu et il était de la glace, et vice versa parfois. Nous nous sommes équilibrés… Je ne sais pas comment je méritais un homme qui m’aimait et me voulait plus que Kobe », a-t-elle déclaré.

Dans son discours, Bryant a commencé par se souvenir de Gigi, qui, selon elle, était destinée à être une star de la WNBA et à changer le paysage du basket-ball féminin. Elle a décrit la bonne humeur, l’éthique de travail et la détermination de ses filles avec la tristesse d’une mère qui ne verra jamais tout ce potentiel se concrétiser. Elle a partagé de douces histoires sur l’amour de Gigi pour sa plus jeune sœur et sa tradition d’embrasser sa mère au revoir avant de partir pour l’école, même si elle n’était pas réveillée pour le ressentir. Combattant les larmes, Vanessa Bryant a également parlé avec émotion de la vie de regret et de désir qu’elle ressentira pour Gigi, et a décrit son chagrin de ne jamais avoir pu voir Gigi marcher dans l’allée dans une robe de mariée.

Même avec sa voix tremblante, Vanessa Bryant a trouvé en quelque sorte la force de continuer et de se souvenir de son mari de près de 20 ans. Elle a non seulement partagé ses souvenirs de basket-ball, mais a parlé de leur incroyable histoire d’amour, tout en faisant allusion aux moments difficiles de leur mariage.

De toutes les histoires qu’elle aurait pu partager, Vanessa a raconté que Kobe lui avait acheté la fameuse robe bleue du drame romantique The Notebook et la lui avait donnée en cadeau. Lorsqu’elle lui a demandé pourquoi il avait choisi cette robe en particulier, Kobe a répondu que c’était la robe qu’Allie portait lorsqu’elle est revenue à Noah. C’était un léger signe de tête à leur relation rompue après les allégations d’agression sexuelle de Kobe qui ont conduit à leur séparation temporaire.

«Nous avions espéré vieillir ensemble comme le film. Nous avons vraiment eu une histoire d’amour incroyable », a-t-elle déclaré.

Il n’était pas nécessaire que Vanessa Bryant partage autant de sa perte publiquement, mais ce faisant, elle a permis au monde de voir non seulement la douleur mais aussi l’énorme amour que le chagrin peut apporter.

Je ne sais pas comment Vanessa Bryant a trouvé la force de le faire; faire référence à son mari et à sa fille dans le passé et confronter, encore et encore, le fait que deux personnes qu’elle aime le plus au monde ne reviendront jamais, mais elle l’a fait avec un courage incroyable.

À la fin de ses remarques, Vanessa Bryant a expliqué à quel point Kobe et Gigi étaient proches.

«Ils étaient drôles, heureux, idiots; ils aimaient la vie. Ils étaient si pleins de joie et d’aventure », a-t-elle déclaré. “Dieu savait qu’ils ne pouvaient pas être sur cette terre sans l’un l’autre. Il devait les ramener au paradis ensemble. Bébé, tu prends soin de notre Gigi, et j’ai eu Nani, Bibi et Coco. Nous sommes toujours la meilleure équipe », a-t-elle déclaré.

Le deuil est une bête lourde et montre sa tête dans des endroits inattendus. Bien que le deuil avec les autres soit réconfortant, ce n’est pas non plus quelque chose à attendre de quiconque, certainement pas de quiconque a subi une perte aussi dévastatrice. Pourtant, Vanessa Bryant a choisi de laisser le monde voir toute l’étendue de sa perte, et elle a fait preuve d’une force et d’une grâce incroyables en le faisant.

