Vanessa Bryant, la veuve d’Amérique pour laquelle Kobe a appris à parler espagnol

La mort de Kobe Bryant Dans un accident d’hélicoptère, il a choqué le monde entier le 26 janvier. Dans le sinistre sinistre qui s’est produit dans la région de Calabasas (Los Angeles), huit autres personnes sont également décédées, dont sa fille Gianna Maria Onore Bryant, 13 ans.

Kobe Bryant était marié à Vanessa Laine Bryant, d’origine mexicaine, avec qui il a eu quatre filles, l’une d’elles est également décédée dans l’accident mortel. Elle était sa partenaire depuis plus de 20 ans et tous deux sont devenus l’un des couples les plus célèbres des États-Unis. Vanessa était la principale raison pour laquelle Kobe Bryant a appris à parler espagnolEh bien, bien que la femme de Kobe soit née à Huntington Beach (Californie), ses parents sont mexicains et s’expriment toujours en espagnol.

Son amour pour Vanessa a fait étudier l’espagnol à Kobe Bryant jusqu’à ce qu’il parvienne à le parler couramment. L’une de ses méthodes préférées était de regarder l’émission Gigantic Saturday et le feuilleton La Madrastra.

Le couple s’est marié en 2001, deux ans après s’être rencontrée en 1999 lors du tournage d’un clip vidéo, alors qu’elle avait 17 ans vieux et il 20. À cette époque, Kobe Bryant jouait déjà dans les Lakers.

Kobe-Vanessa, un couple en crise

C’était un coup de cœur, une histoire Disney. Un an après la rencontre, le couple annonce son juste engagement le jour où le jeune danseur a eu 18 ans. Ils ont dû se battre pour être ensemble parce que les parents de Kobe Bryant se sont opposés au mariage et n’ont pas assisté à la célébration.

Le deuxième coup dur auquel le mariage de Bryant a dû faire face a été l’accusation d’abus sexuels dans laquelle le joueur des Lakers était impliqué. C’est en 2003 que Kobe Bryant a été accusé d’avoir violé une jeune fille de 19 ans vieille femme qui travaillait comme employée d’hôtel à Eagle, Colorado.

L’affaire était nulle part un an plus tard lorsque l’agression présumée a refusé de témoigner. Même comme ça, Kobe Bryant a admis avoir couché avec elle, bien qu’ils aient été convenus. Pendant la durée du procès, Vanessa l’a soutenu … et le mariage a également résisté: «Tu es ma bénédiction. Tu es un morceau de mon cœur. L’air que je respire (…) Je sens que vous devez traverser tout cela et que nous devons obliger notre famille à traverser cela », a-t-il déclaré dans une interview au magazine People.

Avortement, divorce …

Deux ans plus tard, ils ont perdu un bébé à cause d’une grossesse extra-utérine. Et en 2011, elle a officiellement lancé le processus de divorce. Cependant, en juin de l’année suivante, Kobe Bryant a annoncé qu’ils étaient à nouveau ensemble: «Nous sommes heureux d’annoncer que nous nous sommes réconciliés. Notre action en divorce a été dissoute. Nous espérons ensemble un avenir », a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Ce 26 janvier 2020 Vanessa Bryant, dont les noms de famille d’origine étaient Cornejo Ubrieta, a perdu son mari et l’une de ses filles. Le père et la fille se dirigeaient vers la Mamba Academy pour un match de basket-ball lorsque l’accident mortel s’est produit. Ils voyageaient dans leur hélicoptère privé lorsqu’il s’est précipité au sol et a été englouti par les flammes.