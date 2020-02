Vanessa Bryant publie un message déchirant à Kobe

Mercredi, Vanessa Bryant a publié un message déchirant sur Kobe.

Kobe, sa fille de 13 ans, Gianna, et sept autres personnes sont décédées dans un tragique accident d’hélicoptère il y a deux semaines.

«Tu me manques tellement», a écrit Vanessa.

Tout au long de sa publication sur Instagram, Vanessa a décrit Kobe comme un «mari aimant» et «le meilleur papa».

Elle a également mentionné son défunt mari comme son «meilleur ami» et a noté qu’il lui manquait en disant «Bonjourno principessa / reina».

Vanessa a ensuite fait référence à une interview que Kobe a menée avec Extra dans laquelle on lui a demandé qui était son meilleur ami.

Il n’a pas hésité.

“Ma femme,” répondit-il.

La publication la plus récente de Vanessa fait suite à un hommage qu’elle a rendu à Gianna.

Dans ce post, elle a posté une photo de Gianna vêtue de vêtements des Lakers et a écrit: “Voir ma petite fille sourire et heureuse à nouveau avec un ballon de basket sous le bras, enveloppant (violet et or) l’amour vient de réchauffer mon cœur.”

La famille Bryant prépare actuellement un mémorial public.

Plus d’informations à ce sujet devraient être fournies dans les prochaines semaines.

