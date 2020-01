Vanessa Bryant publie une déclaration sur la mort de Kobe Bryant

Vanessa Bryant a publié mercredi soir un communiqué sur la mort de Kobe Bryant.

Après l’accident d’hélicoptère qui a coûté la vie à Bryant, sa fille de 13 ans, Gianna et sept autres personnes, Vanessa a naturellement pris plusieurs jours pour pleurer.

Alors qu’elle fait clairement face à ce qui s’est passé, cette semaine, elle a offert sa première déclaration publique sur Instagram.

«Mes filles et moi tenons à remercier les millions de personnes qui ont manifesté leur soutien et leur amour pendant cette période horrible. Merci pour toutes les prières. Nous en avons vraiment besoin », a-t-elle écrit.

«Nous sommes complètement dévastés par la perte soudaine de mon mari adorateur, Kobe – l’incroyable père de nos enfants; et ma belle et douce Gianna – une fille aimante, réfléchie et merveilleuse, et une sœur incroyable de Natalia, Bianka et Capri.

«Nous sommes également dévastés pour les familles qui ont perdu leurs proches dimanche et nous partageons intimement leur chagrin», a-t-elle poursuivi.

“Il n’y a pas assez de mots pour décrire notre douleur en ce moment. Je suis rassuré de savoir que Kobe et Gigi savaient tous les deux qu’ils étaient si profondément aimés.

«Nous avons été incroyablement bénis de les avoir dans nos vies. Je souhaite qu’ils soient ici avec nous pour toujours. C’étaient nos belles bénédictions prises trop tôt.

“Je ne sais pas ce que nos vies nous réservent aujourd’hui, et il est impossible d’imaginer la vie sans elles. Mais nous nous réveillons chaque jour, essayant de continuer à pousser parce que Kobe et notre petite fille, Gigi, brillent sur nous pour éclairer le chemin », a-t-elle ajouté.

“Notre amour pour eux est sans fin – et c’est-à-dire incommensurable. Je souhaite juste pouvoir les étreindre, les embrasser et les bénir. Ayez-les ici avec nous, pour toujours. “

Kobe et Vanessa se sont mariés en 2001 et ont eu quatre enfants ensemble.

Vanessa a également expliqué aux gens comment ils pourraient aider les autres familles touchées par l’accident d’hélicoptère.

«Pour honorer notre famille Team Mamba, la Fondation Mamba Sports a créé le Fonds MambaOnThree pour aider à soutenir les autres familles touchées par cette tragédie», a-t-elle écrit.

«Pour faire un don, rendez-vous sur MambaOnThree.org. Pour approfondir l’héritage de Kobe et Gianna dans les sports pour les jeunes, veuillez visiter MambaSportsFoundation.org. “

Vanessa a ensuite clôturé sa note avec un dernier message à tous les fans et supporters de Bryant.

“Merci beaucoup de nous avoir élevés dans vos prières et d’aimer Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri et moi.”

Les Lakers de Los Angeles attendaient Vanessa avant de faire leurs propres déclarations, alors recherchez l’organisation pour émettre un message quelconque dans les prochains jours.

En relation: Kobe Bryant, Shaquille O’Neal n’avait pas parlé depuis 4 ans?